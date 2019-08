Han er knap 180 høj og vejer 100 kilo. De muskuløse overarme med tatoveringerne levner ingen tvivl om, at den tidligere soldat, krigsveteran og håndværker er det, man på jævnt dansk vil kalde 'en rigtig mand.'

Men 34-årige Palle Würtz føler sig med egne ord 'som en kastreret tyr.' Han kan nemlig ikke få 'den' op at stå.

»Sandsynligheden for, at jeg får rejsning under samleje, er den samme som, at du kan få et stykke kogt spaghetti til at strække sig ud,« fortalte han forleden til TV2 ECHO.

Den gæve vestjyde fra Holstebro-egnen har været professionel soldat og to gange udsendt i krig til Afghanistan.

Han kom hjem med liv og lemmer i behold, men kæmper stadig med de psykiske eftervirkninger.

Siden han blev hjemsendt i 2013, har han kæmpet med PTSD (posttraumatisk stresslidelse, red.) og heraf følgende impotens.

»Jeg har stadig mit horn, men jeg kan ikke bruge det,« siger han.

Hans mandighed havde fået et knæk, og derfor har han måtte ændre hele sin opfattelse af sig selv som mand.

I disse dage kan han - og alle vi andre - se store plakater ved busstoppesteder og togstationen rundt om i landet fra datingsitet Scor.dk med teksten:

'At få rejsning er at leve.'

Kampagnen blev forleden kritiseret af læge Mikkel Marquardsen, som i et debatindlæg i Politiken understregede, at det er for entydigt at sidestille et godt sexliv med mænds evne til at få rejsning.

Han påpeger, at helt op mod 20 procent af unge mænd til tider oplever problemer med at få erektion, og at det for mange stadig er skamfuldt og tabubelagt.

En kampagne som den fra Scor.dk kan være direkte skadelig, påpeger han, fordi opfattelsen af, at rejsningen er det eneste saliggørende, giver manden - og kvinden - 'urealistiske og til tider problematiske forestillinger om, hvad der skal ske seksuelt,' skriver han.

Og Palle Würtz er enig:

»Sex er meget andet end bare det at få rejsning og at få skudt kanonen af,« siger han.

»Jeg kan ikke få den op at stå. Til gengæld er jeg blevet rigtig god til at give oral sex.«

'Slap penis - den kan altså også noget'



B.T. har bedt ham forholde sig til budskabet fra Scor.dk, og Palle Würtz understreger, at han sagtens kan forstå komikken.

Han forstår også udmærket den finurlige reference til det ikoniske H.C. Andersens citat.

Og nej, han føler sig på ingen måde krænket. Det understreger han igen og igen, og han ønsker på ingen måde at være én af de alt for mange krænkelsesparate, der er så ømskindet, at de bliver stødt igen og igen.

Men, siger han. Det er altså for useriøst at sætte lighedstegn mellem erektion og livskvalitet.

»Jeg synes, det er plat markedsføring.«

»De gør det jo for at provokere, så som udgangspunkt er det ikke noget, jeg vil hidse mig op over,« siger han, men tilføjer samtidig:

»Tak, fordi I gør det svært og sigmatiserer en gruppe mænd, som har problemer med potensen.«

Efter hjemsendelsen har han taget en pædagoguddannelse og har i dag sit eget lille firma, hvor han sammen med andre veteraner bygger møbler og andet i træ.

Her er der plads til at have en dårlig dag, og det er også helt ok at tale om følelser.

I dag har Palle nemlig gjort det til sit mantra at bryde tabuet om mænd og impotens.

Under overskriften 'Stærk mand - slap penis' holder han foredrag om det at gå fra 'at være en fandens karl i et mandeunivers', hvor der ikke var plads til at tale følelser og vise svaghed, til at være en krigsskadet mand, som skal finde ud af at være mand på en anden måde.

Reklamen fra Scor.dk kan han ikke bruge til noget.

»Hvad med alle os, der ikke kan få den op. Nu skal jeg da i hvert fald slet ikke online. Den kampagne henvender sig jo åbenbart kun til 18-årige drenge, der kan onanere 12 gange i døgnet.«

Ikke nok med, at små 20 procent af de unge mænd af og til har svært ved at få erektion.

Undersøgelser viser desuden, at hver fjerde mand på 45 år har problemer med potensen, og hver tredje mand omkring 65 er impotent.

Til alle dem har Palle Würtz et godt råd, som også går igen, når han holder foredrag.

»Vær åben overfor dig selv og din partner. Sex handler ikke kun om rejsning, men også om kærlighed og nærhed. Og heldigvis kan de fleste kvinder jo godt lide et langt forspil.« siger han med et smil i stemmen.

»Lad vær' med at skamme dig over, at du ikke kan få den op at stå. Det bliver det kun værre af.«

»Æd en pille og gi' massage, indtil lortet virker.«

B.T. har efterfølgende været i kontakt med Scor.dk, der understreger, at de med deres reklame på ingen måde er ude på at støde nogen.

'Det handler om humor. Det kan opfattes som god eller dårlig humor, men det er i sidste ende blot et humoristisk spil på en kendt dansk frase,' skriver Drifts- & Udviklingschef hos Scor.dk, Thomas Hess, i en mail til B.T og fortsætter:

'Vores reklame er selvfølgelig ikke lavet for at støde impotente, eller understøtte et tabu herom. Ligesom at reklamer for bleer nok ikke er lavet for at krænke de barnløse, eller en reklame for et nyt computerspil ikke er lavet for at støde personer med epilepsi.'

Thomas Hess er også selv helt på linje med Palle Würtz i forhold til, om god sex er meget mere end en rejsning.

'Jeg er helt enig i, at god sex handler om mere end at få rejsning. Men 'At få rejsning er en, men bestemt ikke den eneste ting, der gør livet værd at leve" klinger bare knap så godt på en reklamesøjle. Jeg er ærgerlig over, at han føler sådan om vores reklame, og det har som nævnt slet ikke være intentionen.'