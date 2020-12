Black Friday er afsluttet, og nu står julen for døren. Derfor er pakkeræset langt fra færdigt, og det kan især mærkes hos Shell.

For mange danskere køber gaver online, så de kan hente dem på tankstationerne. Derfor udlover Shell i sammenarbejde med GLS nu en præmie for at undgå pakkekaos.

De næste tre uger kan kunder, der henter deres GLS-pakke hos Shell samme dag, som de modtager en besked om, at de kan hente den, vinde et års forbrug af brændstof på Shell. Den 23. december trækkes der en vinder af Shell brændstof til en værdi af cirka 15.000 kroner.

»Vores forhandlere melder lige nu om massivt pres fra historisk mange pakker. Derfor har vi brug for danskernes hjælp, så vi ikke drukner i pakker op mod jul,« skriver Søren Møller Maretti, Retaildirektør i DCC Energi i en pressemeddelelse. I 2016 frasolgte Shell tankstationerne i Danmark, men en stor del drives i dag videre under Shell logoet af DCC Energi.

Shell og GLS går en travl tid i møde med masser af pakkeleveringer der skal hentes af kunder. FOTO: DCC Energi Vis mere Shell og GLS går en travl tid i møde med masser af pakkeleveringer der skal hentes af kunder. FOTO: DCC Energi

»Vores håb er, at udsigten til at kunne køre på gratis brændstof i hele 2021 kan lokke flere til at hente deres pakke, så snart de får besked om, at den ligger og venter i pakkeshoppen,«

De 111 Shell stationer med GLS-pakkeshop har allerede hen over Black Friday haft historisk mange pakker. Og i et corona-år, hvor danskerne har taget nethandel til sig som aldrig før.

Derfor forventer man også hos GLS, at der kommer en fordobling i pakker, der vil være med til at skabe trængsel og travlhed.

»Shell tankstationernes tiltag har vi ikke set før. Så det bliver spændende, om ikke det kan få kunderne til hurtigt at hente pakkerne,« fortæller Marianne Jensen, der er kommunikationschef hos GLS.