Julen nærmer sig med hastige skridt, og man kan nærmest allerede dufte anden, smage de brunede kartofler, og se juletræet med sin pynt for sig.

Men desværre er det ikke i alle hjem, at der er råd til et juletræ.

Og derfor har streetfoodmarkedet Storms Pakhus, der ligger ved havnen i Odense, nu tilbudt sin hjælp.

Siden november har i omegnen af 40 juletræer med lys i nemlig prydet pakhusgrunden. Men snart har pakhuset ikke længere brug for træerne, og derfor gives de gratis væk til de første 40, der melder sig på banen.

»Hen over julen kommer der ikke nær så mange gæster i pakhuset, og derfor er det synd, hvis så mange træer bare skal stå, når de nu i stedet kunne bringe glæde hos andre,« siger Stephanie Brink Harck, der er presseansvarlig for Storms Pakhus, til B.T.

Tanken er, at de 40 juletræer skal gå til personer og familier, der lever under lidt trange kår, og hvor der måske ikke lige er penge til at købe et træ. Og tilbuddet har allerede taget fart.

Således er der allerede 34, som har skrevet sig op til et af de i alt 40 juletræer. Der er altså ikke lang tid til pakhuset må melde 'udsolgt'.

»Vi gav også juletræerne fra pakhuspladsen gratis væk sidste år, og der var det også en stor succes,« siger Stephanie Brink Harck.

Træerne bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet, og tanken bag er altså, at det skal være en hjælp til personer eller familier med lidt trange, økonomiske kår. Men pakhuset gør sig ikke til dommer over, hvad det så vil sige.

»Det er op til folk selv at vurdere, om de føler, at tilbuddet retter sig mod dem. Vi har ikke opstillet nogle kriterier for at kunne få et træ, og vi kommer heller ikke til på nogen måde at kontrollere de folk, der så ender med at få et træ,« siger Stephanie Brink Harck og tilføjer:

»Men vi håber naturligvis, at træerne ender hos nogle, der virkelig har brug for dem.«

De 40 juletræer varierer alle sammen i størrelse. Nogle er 1,4 meter høje, mens andre er 1,7 meter høje.