Forældre skal ifølge Red Barnet være opmærksomme på, om videoer af børn kan virke seksuelt stimulerende.

Videotjenesten YouTube mistænkes for at kunne misbruges af personer med pædofile tendenser.

Youtuberen Matt Watson har i en video påpeget, hvordan brugere i videoernes kommentarfelt deler kontaktinformationer og links til børneporno.

Det har fået videotjenesten til at fjerne 400 kanaler og lukke kommentarspor på millioner af videoer med mindreårige.

Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet finder det bekymrende, at pædofile muligvis har kastet deres kærlighed på YouTube.

- Det er ikke nyt, at ting, der deles på sociale medier, kan misbruges. Det nye er, at man har fokus på, at det også kan foregå på YouTube, og at det måske foregår mere systematisk, siger han.

Det er eksempelvis videoer af letpåklædte børn i haven eller børn, der hopper på en trampolin, som bliver genstand for pædofiles opmærksomhed.

Det kan føre til, at videoerne deles tusindvis af gange, og at brugerne henviser til tidskoder, hvor man eksempelvis kan se en lille piges kjole flyve op under springet.

- Det svarer til, at nogle mænd tager ned på en legeplads og begynder at kommentere de legende børn og eksempelvis siger: Hende der kunne jeg godt tænke mig at tage med hjem. Det ville vi jo gribe ind over for. Grundlæggende er det det samme, der sker her, siger Kuno Sørensen.

Men det er en svær opgave, erkender han.

- Det er fint, at YouTube reagerer og sætter ind, selv om det er en meget vanskelig opgave.

- Det kan være nogle meget subtile kommentarer, der ikke umiddelbart er iøjnefaldende, men som alligevel afspejler en seksuel stimulation.

- Det, der foregår, er jo langt hen ad vejen ikke ulovligt, så det er selvfølgelig vanskeligt at slå ned på, siger Kuno Sørensen.

Hvis man vil undgå, at videoer eller billeder af barnet bliver genstand for pædofiles opmærksomhed, er der kun én ting at gøre, mener han:

- Forældre skal overveje, om der er scener, der kan tænkes at være seksuelt stimulerende for nogle personer.

- Og så skal man overveje, om videoen eller billedet skal ligge frit tilgængeligt for alle, eller om man i virkeligheden bare skal dele materialet i en lukket gruppe, siger Kuno Sørensen.

