»Ønsker du, at vi skal begære fiktive børn, eller foretrækker du, at vi begærer rigtige børn i vores liv?«

David er en mand i 40erne, og så er han pædofil.

En såkaldt 'dydig pædofil', som er tiltrukket af børn, men aldrig selv har krænket børn og som tager afstand fra seksuelle krænkelser af børn.

Han er lodret uenig med Red Barnet, der vil have strammet lovgivningen på området.

I sidste uge meldte Red Barnet nemlig ud, at loven skal strammes om animeret materiale, så den kommer til at ligne loven i Norge, hvor alle fremstillinger, der seksualiserer børn, er ulovlige.

Men ifølge David, vil det blot være med til at skabe flere overgreb.

David er et opdigtet navn, men redaktionen er bekendt med kildens identitet. Han er bosat i USA, hvor lovgivningen er en anden end i Danmark.

Den danske lovgivning om animeret børneporno 235, stk. 1. Den, som udbreder seksuelt materiale, herunder fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende, af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, eller undersærligtskærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Det vil altså sige, at materialet ikke behøver at gengive en ægte hændelse, før det er ulovligt, men det skal være meget virkelighedstro, før det er ulovligt. Kilde: Red Barnet

Tilfredsstillelse uden at involvere børn

Selv har David levet et liv, hvor han aldrig har tilladt sig selv at handle på sine lyster. I stedet har han fundet andre måder at tilfredsstille sig selv på.

En af dem er animeret børneporno. Noget som Red Barnet mener blandt andet kan være med til at normalisere overgreb på børn.

»Jeg vil sige, at seksualdriften allerede er normal for os. Så uanset hvordan vi tilfredsstiller den, vil vi altid have den drift. Disse ting (animeret børneporno, red.) giver os en måde at tilfredsstille driften på uden at involvere andre mennesker, især børn,« fortæller David til B.T.

Modsat Red Barnet mener han ikke, at animeret børneporno vil give pædofile mere lyst til børn, fordi de i forvejen besidder lysten.

»At være pædofil er ikke en selvvalgt tilstand i ens liv. Enten er man født med det, eller også er det noget, der sker for en gennem visse begivenheder i ens barndom, men det er ikke noget, nogen vælger,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg kan bare ikke se, hvordan det fiktive materiale skulle påvirke pædofile. Det vil ikke give dem mere lyst til at gøre disse ting.«

Fiktive børn gør det mere sikkert

Materialet David bruger, er typisk computergenereret eller AI-genereret.

»Hvis du tænker på Disney Pixar-film, så vil det computergenererede se sådan ud. Der findes materiale til alle aldersgrupper. Så specifikt for mig, ville det være fra to til seks år.«

AI-generet børneporno ser anderledes ud end computeranimeret børneporno. Med AI kan du selv bestemme, hvordan barnet skal se ud, og hvor gammelt det skal være. Med andre ord, ser det meget virkeligt ud.

Der er måske flere, der ser pædofile, som nogle mennesker, der ikke kan styre sig. Vil det udgøre en risiko, hvis du kan bestille et billede af et barn, der ligner din nabos datter?

»Hvis vi ikke kunne kontrollere os selv, ville vi allerede have krænket naboen eller dem, vi er tiltrukket af. Jeg tror, de fleste ville forstå, hvis de tænkte over det, at hvis vi fikserer på fiktive børn, så er det meget mere sikkert.«

»Jeg mener, at seksuel tilfredsstillelse er en grundlæggende menneskeret, som ​vi alle har ret til en vis grad af. Og det er sådan her, at vi får det. Det involverer ikke at krænke andres rettigheder, for der er ingen rigtig person involveret i materialet.«

Nu taler du ud fra et dydigt perspektiv, men der findes jo også pædofile, der misbruger børn og som gerne vil have den ægte vare?

»Hvis der er mennesker, der kræver at se ægte børnepornografi, så kan jeg ikke se, hvordan en stramning af loven vil ændre deres adfærd eller ønsker. Jeg kan ikke se, hvordan fiktivt materiale skulle give dem mere lyst til at gøre disse ting. «

Forskning giver ikke klart svar

Hvorvidt animeret børneporno giver flere eller færre overgreb mod børn vides endnu ikke, fortæller Karen Munk, der er psykolog, ph.d. og lektor ved center for Sundhed, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet.

»Der er to retninger inden for det her. Den ene retning, der har rod i psykoanalysen, vil sige, at det giver færre overgreb, fordi det giver afløb, og den anden retning er læringspsykologi, der siger, at her tænder man en ild, der bliver ved med at brænde. Men der er ingen afgørelse på det.«

Ifølge Karen Munk kan tabuiseringen af pædofili være med til at skabe flere overgreb, fordi færre tør stå frem og få hjælp.

»Så bliver de sendt længere ud i mørket, fordi man kan jo ikke helbrede den her seksuelle orientering. Den interesse de har i børn, den forsvinder ikke.«

Karen Munk forstår ikke, hvad Red Barnet mener, når de siger, at det er med til at normalisere seksuelle overgreb mod børn, fordi hun, ligesom David, mener, at det allerede er normalt hos pædofile at have de tanker.

Hun er dog enig i, at lovgivningen burde blive strammet om animeret materiale, fordi der ikke er nogen stopknap for, hvornår det bliver for groft.

»Med AI er der helt andre distributionsmuligheder og der er potentiale for større grovhed. Det går ikke ud over nogen, men man vænner sig til en større grovhed.«

B.T. har forelagt kritikken for Red Barnet, men grundet ferie har de ikke mulighed for at kommentere.

Men det er ikke kun normaliseringen af overgreb mod børn, der bliver problematiseret af organisationen.

Ægte overgrebsmateriale kan nemlig være forklædt som fiktivt materiale. Ved hjælp af et filter kan man camouflere ægte overgrebsmateriale med børn, så det ligner animeret materiale.

Det gør det sværere for myndighederne at efterforske, hvorvidt der er tale om et ægte overgreb eller ej.

Spørgsmål om menneskelig værdighed

David fortæller, at livet som pædofil har været ensomt og mørkt. David har tidligere været selvmordstruet og oplevet, at familie og venner har delt billeder af en pistol og kugle, hvor der har stået, at det er kuren for pædofile.

Han mener, at kritikken over for animeret børneporno også stammer fra et had mod pædofile.

»Jeg tror, at det primært er baseret på et had til pædofile og en frygt, tror jeg, for pædofile. De kan simpelthen ikke lide, at vi eksisterer . De vil ikke have, at vi finder nogen form for glæde, nydelse eller tilfredsstillelse. Selv ikke gennem midler, der ikke skader nogen.«

Hvorfor skal vi gøre jeres liv bedre?

»Hvorfor skulle du gøre nogens liv bedre? Det er et spørgsmål om menneskelig respekt og menneskelig værdighed. Folk der er vrede og ikke føler, at de har en plads i samfundet, slår som regel ud efter andre. Jo sværere man gør livet for en pædofil, jo farligere bliver personen.«