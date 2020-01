Børn helt ned til seks måneder skal kunne komme i vuggestue, hvis der er behov for det. - Der er ikke tale om tvangsopskrivning af alle børn, og i begyndelsen ville det betyde, at forældrene skulle være med barnet i vuggestue, siger Elisa Rimpler, der er formand for Bupl, til Politiken. (Arkivfoto). Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix