»Respekten og indsigten i det enkelte barn skal være de bærende elementer.«

Det skulle være fundamentet for de børn, der bor på Autisme Center Vestsjælland. Men i flere måneder skal en beboer have været udsat for ydmygelse af sine kontaktpædagoger på stedet.

Ifølge SN stilles to mænd fredag for en dommer ved Retten i Næstved, tiltalt for pysisk vold mod en mandlig beboer fra autismecentret.

For i stedet for at passe på manden med autisme, som de var ansat til, er de anklaget for i flere måneder at have udsat ham for psykisk vold.

De to kontaktpædagoger på henholdsvis 30 og 41 år skal eksempelvis ved flere lejligheder have fået beboeren til at indtage slik, som var fyldt med chili og peber. Efter sigende skulle de også have lagt et råt æg i mandens ble.

Ifølge anklagemyndigheden er det ydmygelser, der skulle være sket i perioden fra november 2020 og til februar 2021, og det beskrives som »groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd.«

Udover pysisk vold er de to pædagoger tiltalt for grov og gentagen forsømmelse i tjenesten og hvervets udførelse.

Det vides endnu ikke, hvordan de to tiltalte forholder sig til sagen, skriver SN.