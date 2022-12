Lyt til artiklen

4.240 gange et det sket på bare et halvt år. At landets daginstitutioner og fritidsinstitutioner ikke fået besat en ledig stilling.

»Det rammer både den kvalitet, børnene møder, og pædagogernes arbejdsmiljø hårdt,« siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Sagt på en anden måde er hvert tredje ledige job ikke blevet besat ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Derfor råber branchen nu op, fordi der generelt har været rekrutteringsproblemer i forhold til at få passet de mindste danskere af uddannet personale.

»Det er i forvejen kun hver anden medarbejder i landets daginstitutioner, som har en pædagoguddannelse, hver fjerde pædagog er den eneste med en pædagoguddannelse på stuen, og flere og flere børnegrupper er uden en pædagog,« siger Elisa Rimpler fra BUPL.

Hun er bange for, at forholdene vil få endnu flere til at forlade faget i utide – eller slet ikke vil vælge pædagoguddannelsen i første omgang.

Og tidligere i år har tal allerede vist, at Danmark vist, at Danmark vil mangle 14.000 pædagoger i 2030. Den manglel er i risiko for at blive endnu større.

»Det er at gamble med vores velfærdssamfund, hvis politikerne ikke sætter hurtigt ind for at gøre det mere attraktivt at blive og være pædagog,« siger BUPL-formand Elisa Rimpler i en pressemeddelelse og efterlyser »en redningskrans til vores velfærdssamfund«:

»Det handler grundlæggende om, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse som pædagog, men også om, at der skal være tid til og mulighed for at være en dygtig pædagog, der reelt kan gøre en forskel for børn og unge.«