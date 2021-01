Vuggestuer og børnehaver skal fortsat holde åbent, selvom Danmark nu befinder sig på det højeste risikoniveau i coronapandemien.

Og det vækker forundring hos pædagogernes landsforening, BUPL.

»Vi er selvfølgelig overraskede, fordi vi havde hørt, at hvis man opjusterede til risikoniveau 5, så ville man sætte daginstitutioner over på nødpasning,« siger foreningens formand, Elisa Rimpler.

Selvom lukning af daginstitutioner også fremgår som en mulighed på myndighedernes oversigt over covid-19-varslingssystemet, har det har vist sig ikke at være nødvendigt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde tirsdag, at sundhedsmyndighedernes vurderer, at det fortsat er forsvarligt at holde daginstitutioner og vuggestuer åbne. Foto: Liselotte Sabroe

Sundhedsmyndighedernes vurdering er nemlig, at det er forsvarligt at holde dem åbne, slog statsminister Mette Frederiksen fast på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Og selvom dagens melding kom som en overraskelse for BUPL, er man indstillet på at sørge for, at de mange mennesker, der har behov for det, fortsat kan få deres børn passet – der er dog et men.

»Som pædagoger har vi stået i front siden coronapandemiens spæde start. Vi har knoklet med opgaven, og det kommer vi også til at gøre i morgen, men vi har brug for hjælp,« siger Elisa Rimpler og tilføjer:

»Daginstitutioner er ikke bare en parkeringsplads. Vi skal sikre børnenes trivsel og udvikling, og de har krav på at blive mødt af pædagoger, de kender, og som udviser nærvær og omsorg.«

Lige nu er netop dette en udfordring på landets vuggestuer og daginstitutioner, fordi lav bemanding på grund af coronatest, isolation og sygdom nogle steder resulterer i, at pædagogerne har ansvar for kæmpestore børnegrupper.

Og det er ikke kun børnenes trivsel, der er på spil, hvis der ikke frigives nogle kræfter udefra, som skal sikre, at der eksempelvis er vikarer nok i tilfælde af sygdomme. Det er også pædagogernes.

Flere føler sig nemlig utrygge på deres arbejdsplads.

»Lige nu går pædagoger på arbejde uden visir og værnemidler, og vi ikke alene arbejder med børn og forældre, mange har også selv familier, så hvis vi skal være der og holde skansen, skal vi have bedre forudsætninger,« siger Elisa Rimpler og tilføjer afslutningsvis:

»Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden, hvis vi skal igennem krisen.«