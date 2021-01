De hænger som en guirlande på hegnet: Tegninger, breve og perleplader.

»Det var jo en ubeskriveligt dejlig måde at begynde en helt ny uge på, og der blev da også knebet en glædeståre,« siger Susanne Østergaard.

Hun er leder af Børnehuset Himmelblå, hvor samtlige medarbejderne mandag morgen blev mødt af et overraskende syn. Da de ankom til daginstitutionen i nordjyske Dronninglund, kunne de se en væld af kreationer fra de mange børn, der var blevet hængt op udenfor.

Og der var også skrevet hilsener som »hvor er det dejligt, at I passer godt på os i denne coronatid« og »tak for at give ro og tryghed i en forandret verden«.

En af tegningerne på hegnet. Vis mere En af tegningerne på hegnet.

»For os er det jo en kæmpe anerkendelse, og det var en flot overraskelse. Vi blev jo virkelig, virkelig glade, og det varmede helt ind i hjertet på nogle pædagoger, der arbejder hårdt for tiden,« siger Susanne Østergaard.

Det er forældrebestyrelsen i institutionen, der har taget initiativ til udsmykningen. Ganske enkelt for at sige tak for den indsats, pædagogerne i dagsinstitutionen udfører i en presset coronatid.

»Pædagogerne løber stærkt for tiden, og de gør et rigtigt stort arbejde for at få det hele til at hænge sammen i en tid, hvor de ikke får ekstra midler til at foretage alle mulige coronatiltag. Alligevel oplever vi stadig at få glade, tilfredse og fantastiske børn hjem hver dag,« siger Helena Juul Larsen, der er formand for forældrebestyrelsen:

»Så i stedet for at samle ind til chokolade eller sådan mente vi, at det her var måden gøre det.«

En tak og en dinosaur. Foto: Privatfoto Vis mere En tak og en dinosaur. Foto: Privatfoto

De mange forskellige kreative indslag er blevet skabt i løbet af weekenden og hængt op søndag, uden at medarbejderne i Børnehuset Himmelblå anede noget om det.

Men de har ramt plet.

»Det er en ros, vi har brug for i vores liv som pædagoger lige nu, for vi er jo et hårdtarbejdende folk, der i virkeligheden hele tiden skal finde på alternative måder at give børnene gode oplevelser på,« siger lederen af Børnehuset Himmelblå, Susanne Østergaard.

Hun og kollegaerne kan endda nyde synet i et stykke tid endnu, for indtil videre bliver de mange tegninger, perleplader og hilsener hængende.

»Det hele er lamineret, så vi tænker, at det i hvert fald kan hænge ugen ud. Når det begynder at se lidt ramponeret ud, piller vi det ned,« siger forælderen Helena Juul Larsen.