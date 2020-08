Ledere i landets dagtilbud oplever, at ekstra ressourcer til rengøring enten forsvinder eller bliver mindre.

Syv ud af ti pædagogiske ledere oplever, at ekstra ressourcer til rengøring, hygiejne og mindre børnegrupper enten er blevet mindre eller helt er forsvundet.

Det viser en undersøgelse blandt 900 ledere, som pædagogernes fagforening Bupl har gennemført. Det skriver fagforeningen i en pressemeddelelse.

Hver fjerde leder oplever, at kommunen fortsat opretholder et højt beredskab, der skal holde smittespredningen nede.

Resultaterne bekymrer formanden for Bupl, Elisa Rimpler. Statsminister Mette Frederiksen (S) har for nylig udråbt høj hygiejne og afspritning som et supervåben mod spredning af coronavirus.

- Kommunerne går desværre på kompromis med at sørge for, at der er ressourcer nok i institutionerne til, at man kan håndhæve de anbefalede restriktioner.

Dermed ender lederne i et dilemma, siger hun.

- På den ene side ved de, hvor vigtigt det er at forebygge og sørge for, at ingen bliver syge af covid-19. De skal sørge for, at børnene får vasket hænder mange gange i løbet af dagen, og der skal vaskes legetøj.

- Samtidig skal de koncentrere sig om den pædagogiske opgave, men i stedet må de enten bruge vikarressourcer eller bruge det faste personale til at sikre forebyggelsen. Så tiden går fra børnene, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger Elisa Rimpler.

Kommunalbestyrelserne skal derfor tage opgaven alvorligt, lyder opfordringen fra Bupl.

- Her kan man ikke stikke hovedet i busken og sige, at man ikke ved, om man får pengene refunderet fra regeringen.

- Så må man gøre noget ved dét og gå til regeringen med hatten i hånden. Regningen skal ikke ende på gul stue, siger Elisa Rimpler.

Inden sommer indgik regeringen og Kommunernes Landsforening en økonomiaftale. Her blev det aftalt, at kommunerne ville blive kompenseret for udgifterne.

En ny undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, blandt 110 børnehaveledere viser, at flere ønsker at fastholde det øgede fokus på hygiejne og rengøring.

Det skyldes, at der har været færre sygemeldinger blandt børn og voksne siden genåbningen af daginstitutionerne i april.

/ritzau/