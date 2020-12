»Vi kan ikke holde til det.«

Så klart er budskabet fra Zemma Westh Poder, der er dagtilbudsleder i Albertslund. Hun mangler 50 procent af sit personale, der er hjemsendt på grund af coronavirus, og nu har hun en bøn til politikerne på Christiansborg:

»Luk os ned og lad personale og børn gå tidligt på juleferie! Ellers er jeg bange for, at der efter jul vil være en bunke sygemeldinger på grund af stress og ikke bare covid-19,« skriver Zemma Westh Poder i et Facebookopslag, der er blevet delt og liket flittigt.

Fra pædagogernes fagforbund BUPL lyder samme melding.

Formand Elisa Rimpler fortæller, at man mange steder er »maks. presset« på grund af stigende smittetal. Det betyder ikke bare få pædagoger til mange børn, der skal også sideløbende bruges ressourcer på blandt andet øget rengøring.

»Vi får flere og flere henvendelser, og der er nervøsitet og bekymring. Tiden er kommet til at tage tallene til efterretning: Så der skal indføres nødpasning i institutionerne, og lad os holde det niveau hen over julen, så pædagogerne ikke bliver unødige ofre, fordi man skal holde gang i institutionerne,« siger hun.

Nødpasning betyder, at kun udsatte børn fra sårbare familier eller børn med forældre i samfundskritiske funktioner kan forvente at få deres børn passet.

Zemma Westh Poder fortæller, at en nedlukning fra på fredag og resten af julen ville give pædagogerne i den institution, hun er leder for, et tiltrængt pusterum.

»Samtidig kan man håbe, at nogle af myndighedernes tiltag for at begrænse smitten med coronavirus, kan få tid til at virke,« siger Zemma Westh Poder.

Hun fortæller, at den nuværende situation tærer hårdt på personalet, selv om både forvaltning og forældre gør alt hvad de kan for at hjælpe.

Nogle dage kan op mod halvdelen af de ansatte være hjemsendt på grund af corona, og den konstante usikkerhed omkring, hvilken hverdag man som ansat møder ind til er svær, siger Zemma Westh Poder, der også oplever, at personalet savner den faglige sparring, de plejer at have, fordi de på grund af smitterisiko ikke kan holde pauser og møder sammen.

»Mine personaler lægger et kæmpestort stykke arbejde, og jeg er så stolt af dem. Det lykkes for dem hver dag, at alle børn føler sig set, hørt og rørt ved, men de er tyndt strakt ud lige nu. Jeg kan være bekymret for, at vi ligesom hos sundhedspersonalet begynder at se personaler, der ikke kan mere.«

En bekymring formanden for BUPL deler, og hun opfordrer derfor ligesom Zemma Westh Poder til, at regeringen handler nu, selvom julen er nært forestående.

»Vi vil meget gerne gøre vores del med at holde hånden under samfundet, men der skal også være rimelighed i det. Der skal være forhold, hvor man ikke skal være utryg og bange og heller ikke skal gå og fryse hele dagen (pædagoger og børn er ude en stor del af dagen for at nedbringe smitterisiko, red.). Vi skal passe godt på pædagogerne, så man heller ikke på den anden side har flere, der går ned med stress eller er udbrændte, så hellere forebygge og sørge for, at der bliver en pause med meget lavt blus hen over julen,« siger Elisa Rimpler.

Hun ser også gerne, der skal stilles krav til forældre om at bære mundbind, når de afleverer og henter.

»Mange pædagoger oplever det som enormt utrygt, at forældrene nu må komme ind i institutionerne, og at der ikke er krav om, at de skal bære mundbind. Vi ved jo fra forskningen, at det ikke er børnene, der smitter – det er forældrene og personalet indbyrdes.«