Nye retningslinjer i forbindelse med genåbningen af børnehaverne bør gentænkes, mener fagforeningen Bupl.

Sundhedsstyrelsen vurderer i nye retningslinjer, at blandt andet pædagoger godt kan komme på arbejde eller i daginstitution, selv om de bor sammen med en, der er i særlig risiko for coronavirus.

Retningslinjerne skaber bekymringer hos fagforeningen Bupl, der repræsenterer landets pædagoger.

- Lige når det handler om sårbare medarbejdere - altså medarbejdere i risikogruppe - er det rigtig vigtigt, at vi skaber tryghed omkring dem, siger formand Elisa Rimpler.

Hun bemærker, at der ellers var udsigt til, at der ville passes ekstra godt på særligt sårbare personer, og at der ville blive taget af dem på en måde, så de ville blive friholdt fra at gå på arbejde.

- Så det her er helt klart en af de retningslinjer, jeg mener, der bør gentænkes og skabes ro og tryghed omkring, siger Elisa Rimpler.

Planen er, at landets daginstitutioner skal åbne efter påske. Det sker, efter at de har været lukket i fire uger på grund af udbruddet af coronavirus.

Genåbningen af daginstitutionerne og Sundhedsstyrelsen retningslinjer er alt sammen en del af en kontrolleret, gradvis genåbning af Danmark.

/ritzau/