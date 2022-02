»Jeg synes, det er en helt forfærdelig sag for både ansatte, forældre og børn. Vi er helt bestemt åbne over for at se på, hvilke løsninger der kan hjælpe.«

Sådan siger børneordfører for Konservative Birgitte Klintskov Jerkel efter at have læst B.T.s artikel søndag.

Her stod forældreparret Kadja og Nicolai Poulsen frem og beskrev, hvordan de mener, at deres søn er blevet traumatiseret efter at have været under vingerne på en ung kvindelig pædagog, der både råbte, truede og straffede børnene i daginstitutionen Rosenly i Albertslund Kommune.

De kan ikke leve med, at pædagogen i dag muligvis fortsætter sin adfærd og behandling af børn, fortæller de. Pædagogen er nemlig blevet ansat i en ny daginstitution i Rødovre Kommune.

Og det er, på trods af at der i efteråret 2018 blev ført tilsyn med Rosenly, hvor en konsulent nævnte pædagogen ved navn i en tilsynsrapport og beskrev hendes ubehagelige adfærd.

Blandt andet under en frokost, hvor pædagogen råbte, at 'børnene skulle holde hænderne på hovedet og lyne låsen og smide nøglen væk'. De skulle vente 24 minutter på at få lov til at spise.

Flere af de små børn sad helt lammede med hænderne på hovedet, og det hele var 'ekstremt ubehageligt at overvære', skrev konsulenten og fortsatte beskrivelserne:

'To drenge truede hun med, at hvis de ikke kunne sidde roligt, ville de ikke få lov til at rejse sig, før de skulle hentes. Situationen fremstod psykisk voldelig. En af drengene græd.'

Den kvindelige pædagog er sidenhen blev ansat i en ny daginstitution, og det er ikke kun faldet forældrene Kadja og Nicolai Poulsen for brystet. Flere politikere reagerer nu på historien.

»Hvis man truer et lille barn, burde man aldrig nogensinde arbejde med børn igen,« lyder det fra børneordfører for Nye Borgerlige Mette Thiesen.

»Det er klart, at det er en ledelsesopgave at sikre, at dem, man ansætter, har den faglighed, der skal til – og at de i øvrigt er søde og empatiske mennesker,« siger Mette Thiesen.

Men hvis ledere i daginstitutioner ikke formår at indhente relevante referencer og oplysninger om medarbejdere forud for ansættelse, mener hun, at man må kigge på, om der skal laves et system, der gør det lettere.

Det er børneordfører for Alternativet Torsten Gejl enig i.

»Det bør undersøges, om systemet, som det er nu, er indrettet på en måde, som sikrer, at der er adgang til de relevante oplysninger i forbindelse med nyansættelser,« siger Torsten Gejl.

Ifølge Birgitte Klintskov Jerkel, børneordfører for Konservative, kunne sagen godt tyde på, at der ikke er tilstrækkeligt med muligheder, når situationer som denne kan lade sig gøre, siger hun:

»På ældreområdet har vi set nogle lignende sager, hvor vi har foreslået en autorisation, som den ansatte mister, hvis han eller hun går over stregen. Måske kunne det være en mulighed, vi kunne se nærmere på,« lyder det, inden ordføreren fortsætter:

»Det er i hvert fald helt sikkert, at der skal gøres noget, så forældre i fremtiden trygt og sikkert kan sende deres børn i institution, og de ansatte roligt kan stole på, at deres kollegaer ikke har en dyster fortid.«

Charlotte Broman Mølbæk, børneordfører for SF, Uffe Elbæk, børneordfører for Frie Grønne, og Lotte Rod, børneordfører for Radikale Venstre, mener ikke, at man bør lave et nyt system, der gør det nemmere for daginstitutionsledere at indhente oplysninger om medarbejderes fortid.

Ifølge dem må man stole på, at ledere indhenter relevante referencer fra tidligere arbejdsplads.

Uffe Elbæk mener dog, det bør diskuteres, om det i fremtiden skal være et krav, at ledere ikke kun indhenter referencer fra én tidligere arbejdsplads – men fra flere.

B.T. har talt med den kvindelige pædagogs nuværende leder i Rødovre Kommune. Hun fortalte, at hun altid indhenter referencer fra tidligere arbejdspladser, inden hun ansætter. Hun ville dog ikke kommentere på noget, der omhandlede den konkrete pædagog.

Mandag sendte Rødovre Kommunes dagtilbudschef, Karen Haudrum Larsen, en besked ud til forældrene i institutionen, hvor den kvindelige pædagog arbejder i dag.

Her skrev dagtilbudschefen, at kommunen ikke har kendskab til den konkrete sag i Albertslund.

'Fra min side er der fuld opbakning til institutionens medarbejdere og ledelse,' sluttede hun beskeden.