Der vil fra myndighedernes side være ekstra fokus på én særlig ting i den kommende årsopgørelse: Kørselsfradraget.

»I år gør vi mere ud af kontrollen, da mange har været hjemsendt,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

Der er omkring 1,2 millioner danskere, der hvert år får det såkaldte befordringsfradrag. Ifølge FDM vil folk derfor blive tvunget til at tage stilling til den specielle 2020-situation, hvor timer i bil eller offentlig transport for mange har været erstattet af en kort tur til hjemmearbejdspladsen, i samme øjeblik, man logger ind på Skat.dk for at tjekke årsopgørelsen.

Her skal alle nemlig svare på, hvorvidt man skal have kørselsfradraget eller ej.

Man kan få kørselsfradrag, uanset om man kører i bil eller tog. Foto: Dennis Lehmann

Og det er her, man skal huske på, at man altså ikke er berettiget til at trække kilometer-afstanden til arbejdspladsen fra på de dage, hvor man i stedet har siddet og arbejdet derhjemme. Som rigtigt mange danskere har gjort i løbet af 2020.

»Det er en indsats på to ben, for vi øger samtidig vejledningen, så der ikke er nogen, der går glip af fradrag, de er berettiget til,« siger Karoline Klaksvig fra Skattestyrelsen.

Hun minder om, at mange jo var normalt på arbejde i årets første måneder, inden nedlukningen ramte 11. marts.

I forhold til den øgede kontrol af befordringsfradraget vil der dog være en 'branchespecifik opmærksomhed' med blik på, hvilket job man har. Altså: Er det sandsynligt, at man har arbejdet hjemme – eller kan man ikke have udført sit job uden at have været fysisk til stede på arbejdspladsen.

Årsopgørelsen for 2020 bliver tilgængelig 15. marts.