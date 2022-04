Alle SAS-passagerer kan trygt regne med, at deres rejseplaner i påskeferien ikke bliver berørt af en eventuel strejke.

Det har ellers været et muligt scenarie, da overenskomstaftalen mellem SAS og deres piloter udløb natten til fredag, og parterne ikke er nået til enighed om en ny.

Men piloterne freder altså påskeferien, oplyser Dansk Metal, hvor Dansk Pilotforening hører under, i en pressemeddelelse.

»Piloterne i SAS ønsker naturligvis ikke at ramme vores kunder, og vi håber derfor, at uenigheden kan løses uden at tage konfliktmidler i anvendelse. Vi ønsker under ingen omstændigheder, at de passagerer, der har planlagt ferie i påsken, bliver ramt,« siger Henrik Thyregod, der er formand for Dansk Pilotforening.

Forløbet med at nå til enighed om en ny aftale har stået på siden november sidste år.

Næste skridt vil ifølge pressemeddelelsen være mægling før en eventuel konflikt.

Sammen med tilsvarende foreninger i Sverige og Norge bliver det ifølge Henrik Thyregod koordineret, hvad piloterne vil gøre, hvis ikke der lander en ny aftale.

Koordineringen sker i SAS Pilot Group, en paraplyorganisation for SAS' piloter i Danmark, Sverige og Norge.

Også luftfartselskabet AirGreenland har varslet strejke i april.