Påsken er få uger væk, og måske har du allerede købt påskeæg til dine børn?

Har du købt påskeæg eller påskeharer i Rema 1000, skal du dog være yderst varsom med at give dem til de små.

For nu tilbagekaldes produktet 'Mal selv påskefigurer med LED'.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Påskeharerne som tilbagekaldes. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Tilbagekaldelsen skyldes en produktionsfejl, der udgør en sikkerhedsrisiko for børn.

Låget til batteriet på figurerne mangler en sikring, så børn har for let adgang til batteriet. Derfor kan figurerne blive farlige i hænderne på små børn, lyder advarslen.

»Sluger et barn et knapcellebatteri, kan det have fatale konsekvenser for barnet.«

»Har du købt de tilbagekaldte figurer, skal du omgående fjerne dem fra dit barn, og aflevere dem i butikken, hvor de er købt,« skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Påskefigurerne er solgt over hele landet i Rema 1000 i marts 2022. Der er tale om både påskeæg og påskeharer.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at påskefigurerne har batchnumrene: 2022-1901-1, 2022-1901-2 og 2022-8777.

Yderligere oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at Søborggaard er importør af påskefigurerne, og firmaet har frivilligt tilbekaldt figurerne i samarbejde med Rema 1000.