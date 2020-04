Selv om det kan koste ældre danskere livet, så har nogle pårørende tilsidesat alle regler og forsøgt at snyde sig ind på flere forskellige plejehjem for at besøge deres pårørende.

Det fortæller Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, som omfatter cirka 70 plejeinstitutioner, herunder 50 plejehjem.

»Den største udfordring, som vi her hos os oplever lige nu, er pårørende, som ikke må besøge beboerne. Generelt forstår folk jo godt hvorfor, men der er nogle, som hverken kan eller vil forstå det,« siger han.

Covid-19 er især farlig for ældre og svagelige borgere. Derfor er beboerne på landets plejehjem i højrisikogruppen for at dø af covid-19. Hvis en besøgende tager smitte med ind på et plejehjem, så kan det betyde døden for adskillige beboere.

I fire tilfælde har Danske Diakonhjem, der råder over cirka 50 plejehjem, oplevet at pårørende forsøgte at snyde sig ind på området, selvom de ældre beboere under ingen omstændigheder må få besøg, da covid-19 kan koste dem livet.

Alligevel har nogle personer set stort på hensynet til de ældre til fordel for at besøge deres ældre pårørende.

»Personalet har nægtet pårørende adgang til plejehjemmene netop for at undgå, at beboerne bliver smittet. Det er der desværre nogle, som ikke kan eller vil finde ud af. Derfor har de listet sig om til terrassedøren og forsøgt at komme ind der,« siger Emil Tang og fortsætter:

»Eller også har man forsøgt at banke på vinduet hos den ældre for at komme ind,« siger Emil Tang.

I alt har der været fire tilfælde, hvor personalet har måttet tage en alvorlig snak med de pågældende.

»Vi har sagt, at de simpelthen ikke kan være det bekendt, og i alle tilfælde - bortset fra et enkelt - så er personerne blevet flove, har undskyldt og straks forladt stedet,« siger Emil Tang.

Hvad er der sket i det sidste tilfælde?



»Ja, der har personalet måttet tale med store bogstaver, fordi der ikke var nogen forståelse for situationens alvor. Vi truede ikke med politiet, men efterfølgende har personalet talt om, at det kunne blive et nødvendigt skridt at tage at kontakte politiet,« siger Emil Tang.

Han understreger dog, at der ikke var tale om en truende situation.

Covid-19 dræber omkring 15 procent af ældre over 80 år. Alligevel har nogle pårørende forsøgt at snige sig ind på danske plejehjem for at besøge deres pårørende.

Der har været historier fremme om plejehjem, hvor coronavirussen har skabt kaotiske tilstande. Sjællandske Medier beskriver, at der på et plejehjem i Trekroner har været absurde tilstande med flere døde.

I sidste uge beskrev B.T. også, hvordan en ældre mand, der var syg af covid-19, var endt som kastebold i det danske sundhedsvæsen.

B.T. har onsdag dog været i kontakt med Ældresagen og FOA, der organiserer 40.000 medarbejdere på danske plejehjem. Her har man indtryk af, at det generelt går godt på danske plejehjem, efter at der i sidste uge kom udførlige instrukser på området fra Sundhedsstyrelsen.

»Vi hører nogle skrækeksempler rundt omkring, hvor man blandt andet isolerer de ældre fuldstændigt på deres værelser, selvom de ikke er syge. Men vi hører også mange positive historier, hvor man godt kan håndtere situationen og stadig stimulere de ældre,« siger Nina Bruun, konsulent i Ældresagen.

Mette Frederiksen har bedt »de svageste om at være de stærkeste,« i denne tid, da netop de ældre og svageste er nødt til at isolere sig mest fra deres nærmeste. Men nogle pårørende kan ikke finde ud af det.

Den oplevelse deler direktør Emil Tang, som løbende er i dialog med lederne på Danske Diakonhjems plejehjem.

»Vi har 2.500 beboere fordelt på vores plejehjem, og kun en er konstateret positiv med covid-19. Nogle enkelte er dog indlagt med mistanke om sygdommen,« siger han og fortsætter:

»Vi har ikke personale, der er syge, men nogle er dog i isolation hjemme, da der er mistanke om, at de kan have været udsat for smitten,« siger Emil Tang.

Emil Tang ønsker ikke at oplyse hvilke plejehjem, der har oplevet, at pårørende forsøgte at snige sig ind på området.