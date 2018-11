Pårørende til beboere det nye bo- og aflastningssted Arenahuset har samlet sig i gruppe på Facebook med mere end 40 medlemmer.

Nu vil de kæmpe for bedre vilkår for deres børn eller søskende.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan ledelsen har problemer med at holde på deres faste personale, hvor dele af dem er langtidssygemeldte, og i stedet har ledelsen hyret uerfarne vikarer ind.

Det svingende personale har presset beboerne til det yderste, hvor en beboer har hoppet ud fra altanen, og andre har været udadreagerende ved at slå, sparke eller tage kvælertag. På bostedet bor 37 borgere, mens 10 er i aflastning. Der er 13 ledige pladser i Arenahuset.

I gruppen for de pårørende får frustrationer luft, og erfaringer bliver vendt. Men vigtigst af alt er de pårørende sammen om at kæmpe for deres sønner, døtre eller søskende, der med svært handicap ikke tage kampen for dem selv.

»Vi pårørende kæmper for vores kære. Vi kæmper for at give de mest sårbare mennesker i samfundet en stemme og for at give dem den bedst mulige pleje fuld af omsorg, værdighed og så høj grad af autonomi som muligt, når nu de ikke er i stand til at passe på sig selv,« siger Camilla Hogan, der er søster til Christina, som går i aflastning i Arenahuset og er handicappet.

Gruppen blev startet af Hans Sørensen. I første omgang blev den oprettet for at dele erfaringer. Men gruppen har siden da fået et højere formål. Det gik hurtigt op for de pårørende ved et af de første møder i Arenahuset, der åbnede i marts.

»Det gik hurtigt op for os pårørende, at intet, der blevet lovet inden for det seneste år, på nogen måde ville holde,« siger Hans Sørensen.

De pårørende var blevet lovet et nyt sted, hvor de trygt kunne sende deres nærmeste hen, enten som fast bosted eller til aflastning. De blev lovet uddannet personale, der viste, hvordan man håndterer handicappet, og kunne kommunikere med beboerne for eksempel med tegnsprog.

Dette blev tydeligt for de pårørende, at det ikke ville holde stik.

»Jeg tror, vi alle kunne se, at Arenahuset overhovedet ikke var klar til indflytning. Det oplevede vi på de møder, vi deltog i,« siger Linda Tangaa og uddyber:

»Undervejs i sådan en proces kommer man sgu helt i tvivl om sine egne observationer og krav. I denne gruppe kan vi støtte, bekræfte og nogen gange endda hjælpe hinanden. Derfor er denne gruppe super vigtig.«

Torsdag i sidste uge blev der afholdt et ekstraordinært møde mellem de pårørende og ledelsen. Her modtog ledelsen de pårørendes kritikpunkter.

Efter mødet fortalte flere af de pårørende, at de ikke var mere trygge efter mødet, da de ikke mener, at problemerne bliver løst foreløbig.

Centerchef ved Borgercenter Handicap, Lasse Falck Steenland, skriver i denne uge i et skriftlig svar til B.T., at der bliver arbejdet på at komme kritikken i møde.

»Overordnet kan jeg sige, at vi både har forholdt os til den kritik, de pårørende fremførte på mødet i torsdags, og at den har gjort et stort indtryk. Vi arbejder hårdt på, hvordan vi hurtigst muligt får kommet kritikken i møde på Arenahuset, og løbende holde de pårørende orienteret om de forskellige tiltag,« siger centerchef Lasse Falck Steenland.