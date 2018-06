Hvis ikke man gider traske langt for at finde en park, man kan sidde i, så kan man bare sætte sig på kirkegården.

Det er der mange, der hver dag gør på Assistens Kirkegården på Nørrebro i København, og det har fået gæster, der besøger gravsteder, til at klage til kirkegården. Det skriver lorry.dk

Gæsterne drikker øl og spiller musik, mens de solbader på tæpper på kirkegårdens græsplæne. Det varme vejr har ifølge Bianka Saarnak, der er centerchef i Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning, gjort, at det er et usædvanligt stort problem i år.

»I år er det taget til rigtig meget. Vi har fået lige så mange formelle klager i maj, som vi normalt gør på et år, og vi har også daglige henvendelser til vores medarbejdere, så den varme maj har eskaleret problematikken,« fortæller Bianka Saarnak til Lorry.

Kirkegården modtager normalt omkring fem klager om året, men allerede ved udgangen af maj i år havde man modtaget seks klager. Det skal dog ikke afholde folk fra at besøge kikegården, slår Bianka Saamak fast.

»Vi har ikke noget imod folk, der kommer ned og hygger sig, fordi vi synes, at Assistens skal være for alle. Det skal være for de pårørende, som sørger deres afdøde, og så skal det også være for dem, der vil hygge sig og nyde det grønne område,« siger hun.

Det er tilladt for alle at opholde sig på kirkegården, da dele af området reelt er et parkområde. Holder man sig til de områder, er der altså ikke noget problem, men mange er ikke nødvendigvis klar over den opdeling, selvom kirkegården skilter med oplysningen.

»Jeg tror ikke, de er klar over, det er en aktiv kirkegård. Samtidig tror jeg ikke, at nogen gerne vil krænke de døde med vilje. Jeg tror, det er en misforståelse, og vi oplever også, at folk flytter sig, når vi henviser til andre områder. Men hold øje med skiltene,« siger Bianka Saarnak.