Eksperter forventer, at der kommer flere ældre i fremtiden – omvendt bliver udvalget af plejehjemspladser færre.

Det betyder, at det kun er de aller svageste, der kan få stillet en plejehjemsplads til rådighed. Men det hænger ikke sammen med efterspørgslen, skriver DR Syd.

Ældre Sagen har oplevet adskillige pårørende, der søger rådgivning, fordi de får afslag på plejehjemspladser. Mediet har samtidig talt med en pårørende, hvis far i en alder af 94 år fik afslag på en plejehjemsplads.

Han var bange for at dø alene og ville derfor gerne på plejehjem.

Ifølge ældreforsker ved Aarhus Universitet Tine Fristrup er der et økonomisk aspekt, eftersom det er de enkelte kommuner, som sætter kravene, man skal leve op til:

»Kommunerne er trængt økonomisk, så det ender med at være budgettet, der afgør visitationerne, selvom det ikke må være sådan i retlig forstand, så bliver det det i praksis. Det vil sige, at den ældre borgers individuelle behov på mange måder bliver tilsidesat,« siger hun til DR Syd.

En fremskrivning fra november 2022, udført af Forsikrings- og pensionsbranchen (F&P), anslår, at der i 2030 vil være 135.000 flere ældre over 80 år end i dag.

Og i 2019 anslog Dansk Industri, vi i 2030 kommer til at mangle tusindvis af plejehjemspladser. Det skrev Berlingske.

»Vi ser ind i en fremtid, hvor antallet af ældre med plejebehov vokser markant. Hvis vi alene laver en demografisk fremskrivning, vil der i 2030 være brug for 35.000 flere plejeboliger,« sagde branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff.

Samtidig oplever plejecentre i Danmark også at blive ramt af besparelser i det offentlige, hvorfor medarbejdere frygter for konsekvenser for borgere, som har behov for plejehjælp, hvilket B.T. tidligere har beskrevet.