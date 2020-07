Ansatte på plejehjem i Aarhus oplever chikane, trusler og krænkende adfærd fra pårørende. Det har nu fået Aarhus Kommune til at melde flere episoder til politiet.

Det skriver A4 Arbejdsmiljø.

De pårørende er frustrerede over den behandling, de ældre på plejehjemmene Kongsgården og Skæring Plejehjem har fået af personalet. Deres frustrationer har blandt ført til trusler i mails, verbale overfald og spytklatter på parkeringsplads foran plejehjem.

- Der er sket politianmeldelse i grelle tilfælde, og vi har i kommunen udviklet et elektronisk registreringssystem, som gør, at vi kan få et samlet overblik over, hvad medarbejderne udsættes for, i hvilke situationer det sker, således at vi kan forebygge bedre, forklarer Thomas Prahl, arbejdsmiljøkonsulent i Aarhus Kommune.

På Skæring Plejehjem har personalet valgt at risikovurdere syv nuværende og tidligere pårørende, der ’i særlig grad udfordrer personalets psykiske arbejdsmiljø, herunder belaster i en grad, at trusler/krænkelser bliver indberettet’, som der står i et dokument fra kommunens Sundhed- og Omsorgsudvalg.

Chikanen skete så sent som den 7. juli, hvor en pårørende til en beboer på Kongsgården skrev til forstanderen, at hun burdes hænges ud offentligt med foto. I mailen, som A4 Arbejdsmiljø er i besiddelse af, står der:

'I burde hænges offentligt ud med foto og det hele, så hele Danmark kan se de personer, som behandler ældre som torturofre. Føj, må karma ramme jer alle, som har set gennem fingre med det her', skrev det frustrerede familiemedlem.

FOA’s formand, Mona Striib, tager afstand fra chikanen af medarbejderne.

- Det, der er foregået i ældreomsorgen i Aarhus Kommune er ikke i orden. Men det må ikke føre til, at man nærmest har en klapjagt på det øvrige personaler, hvor man truer, råber og stempler alt plejepersonale.

- Det er enkelte, der har fejlet, og det er slemt, hvis det fører til udskamning af en hel plejegruppe, siger Mona Striib.

Mandag aften bragte Ekstra Bladet skjulte optagelser fra Kongsgården, som TV 2 havde fået fogedforbud mod at bringe.

I videoen ser man den 90-årige og demente Else, der udsættes for nedværdigende adfærd af plejerne. Foruden Kongsgården og Skæring Plejehjem har også DemensCentrum Aarhus fået kritik for plejen af de ældre.