Flere pårørende påtager sig plejeopgaver for patienter. Det kan også gøre dem til patienter, mener forening.

Patienter er i stigende grad afhængige af deres pårørende. Og flere pårørende træder til og påtager sig plejeopgaver.

Det skriver Kristeligt Dagblad med henvisning til en rundspørge lavet af Danske Patienter blandt en tredjedel af deres 21 medlemsorganisationer.

Her svarer alle syv adspurgte organisationer, at patienternes afhængighed er voksende.

Det kan ende med, at en patient og en pårørende bliver til to patienter.

Det var ifølge avisen tilfældet for Hanne Gade, der trådte i karakter, da hendes mand fik en blodprop og blev hjerneskadet. Hun måtte selv sygemelde sig i lang tid.

Ifølge Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter, er Hanne Gades tilfælde med til at understrege, at pårørende skal have bedre sikring.

- Vi ender i en ond spiral, hvis vi lægger uhensigtsmæssigt meget hen på de pårørende. Det vil koste samfundet dyrt at få to patienter i stedet for én, siger han til Kristeligt Dagblad.

Hanne Gade takkede selv ja til at varetage hjemmeplejeopgaverne for sin mand. Men det kom bag på hende, at hun også skulle stå med kognitive og medicinske opgaver.

I Alzheimerforeningen, som er med i Danske Patienters undersøgelse, og Danske Handicaporganisationer, som består af 34 forskellige medlemsorganisationer, kender man til problemet.

Serviceniveauet i kommunerne er blevet forringet. Det betyder, at flere pårørende selv kommer i arbejde, fortæller Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.

- Det gælder både forældre og børn med handicap og ægtefæller, siger han til avisen.

