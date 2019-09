Ole Müller fik et chok under et besøg på plejehjemmet Falkenberg i lørdags.

Mens han og flere andre spiste frokost i plejehjemmets restaurant, gik to bedemænd forbi med en kiste – med en afdød beboer indeni.

»Det blev jeg både stødt og tosset over,« siger Ole Müller til B.T.

Efter at have besøgt sin kone på plejehjemmet i Apperup ved Ålsgårde sad Ole Müller i restauranten, da bedemændene kom traskende forbi med en tom kiste omkring klokken 12.35. De gik ikke igennem spisesalen, men benyttede en gang langs det område, hvor folk sad og spiste, og kunne tydeligt ses. Det samme kunne kisten. Kort efter gik bedemændene den modsatte vej med kisten, som nu indeholdt liget af den afdøde beboer.

»Man taler så meget om ældre og respekten for dem og deres værdighed. Der er mange syge og svækkede ældre, som tilbringer deres sidste dage på Falkenberg, og så kommer de bare brasende gennem spisesalen med en død mands kiste, mens folk sidder og spiser bankekød ved bordene. Det er for dårligt,« siger Ole Müller til Helsingør Dagblad, som bragte historien først, om sin oplevelse af episoden.

Umiddelbart efter at bedemændende var gået forbi med den afdøde, fik Ole Müller endnu et chok.

Da han kontaktede Falkenbergs personale, fik han at vide, at det er bedemændene og ikke plejehjemmet, der bestemmer, hvornår og hvordan en afdød hentes.

Idet det er de pårørende, der rekvirerer bedemændene, ved plejehjemmet ikke altid, hvornår de kommer.

»Jeg er chokeret over, at der fra Helsingør Kommunes side ikke er lavet retningslinjer for den slags. Det må da kunne klares på en måde, så det berører andre så lidt som overhovedet muligt. Tænk, hvis mine børnebørn havde været med. Det ville ikke have været rart for dem,« siger Ole Müller som har klaget til Faklenbergs ledelse over episoden.

Plejehjemmet Falkenbergs leder, Helle Lund, har 'fuld forståelse' for, at det kan virke voldsomt at overvære en afdød blive kørt væk i kisten og beklager, at Ole Müller har haft en dårlig oplevelse under sit besøg.

»Men jeg kan ikke beklage det, der skete,« siger hun.

Det er der én særlig grund til.

Arkivfoto. Falkenbergs leder, Helle Lund (i midten), mener, det er umuligt at forhindre, at bedemænd henter afdøde beboere, mens der er besøgende tilstede på plejehjemmet. Foto: Keld Navntoft Vis mere Arkivfoto. Falkenbergs leder, Helle Lund (i midten), mener, det er umuligt at forhindre, at bedemænd henter afdøde beboere, mens der er besøgende tilstede på plejehjemmet. Foto: Keld Navntoft

»Når en af vores beboere dør, vil naboerne og andre, som har fået et forhold til afdøde, gerne sige ordentligt farvel og følge kisten ud til ligvognen. Vi synes, både det er smukt og respektfuldt at tage afsked med en beboer på den måde,« siger Helle Lund.

Hun understreger, at bedemænd flere gange før har benyttet præcis den samme rute, som de gjorde den lørdag eftermiddag, hvor Ole Müller var på besøg.

»Jeg har været leder på Falkenberg i 15 år og har aldrig før hørt om, at pårørende har følt ubehag ved det,« siger Helle Lund.

Vil I ændre praksis, så besøgende ikke ser kisterne fremover?

»Nej, ikke umiddelbart. Men jeg synes, det er en god lejlighed til at tage en debat om døden, og hvordan vi viser afdøde respekt.«

Hvor nogen ifølge Helle Lund vil finde det voldsomt at se afdøde blive kørt væk i en kiste, vil andre opleve, at plejehjemmene gør døden til et tabu, hvis kisterne gemmes af vejen.

Falkenberg har typisk lidt over 70 beboere. Helle Lund vurderer, at ti beboere dør hvert år.

De fleste bliver efter aftale med plejehjemmet hentet af bedemænd uden for frokostcaféens åbningstid, så det hører til sjældenhederne, at en kiste køres forbi spisende gæster.