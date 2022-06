Lyt til artiklen

Står weekenden i havearbejdets tegn? Så er det en god idé at læse med her.

For selvom du gerne vil imponere naboerne med en snorlige hæk, så er det ikke nødvendigvis en god idé.

Faktisk skal du helst vente til september, før du finder arbejdstøjet og hæksaksen frem.

Sådan lyder det fra biolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen.

Fire grunde til at vente med at klippe hækken Der er flere grunde til, at man skal vente med at klippe hækken til september. Du styrker biodiversiteten, da insekter lever af de skud, der opstår hen over foråret og sommeren.

Du forstyrrer ikke fuglene, som bygger reder i buske og hække om foråret og sommeren, og derfor kan være truede af hæksaksens hærgen.

Du hjælper pindsvinet, der kan gå i vinterhi under din kvasbunke fra efterårets aflagte grene.

Du kan bruge sommeren på at nyde haven og dens dyreliv i stedet for at klippe hæk. Kilde: Dyrenes Beskyttelse

»Om foråret vokser havens planter, hvilket vil sige, at de investerer en hel masse kræfter i at lave nye skud af grene og blade, som både fugle og insekter har stor gavn af,« forlyder det i en pressemeddelelse.

Beskærer man buske og hække i starten af sommeren, fjerner man altså ofte en del af dyrenes føde.

Og også for fugleunger, kan en hækkeklipning koste dyrt.

»En busk eller hæk er et attraktivt sted for fuglereder, fordi bladene er så tætte, at fjender ikke opdager den. Hvis hækken beskæres, kan reden pludselig stå til åbent skue, og så risikerer man at sætte en flok fugleunger i fare,« siger han.

Så vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, må man pakke udstyret sammen og væbne sig med tålmodighed.