Lene Bjørnstjerne kunne ikke tro sine egne øjne, da hun gik tur med sin labrador Huxi i Skødstrup lidt udenfor Aarhus.

Mens hunden Huxi tog sig en dukkert i Søndersø, dukkede en lille mørk skabning med en lang hale op ude i græsset.

Ved første øjekast kunne Lene Bjørnstjerne ikke identificere dyret og tænkte derfor først, at det var en kat, der var på spil. Eller måske endda en ravn.

»Dyret sad med ryggen til og flyttede sig ikke, da vi kom tættere på. Det er ret usædvanligt. Derfor konkluderede jeg, at det ikke kunne være nogen af delene,« fortæller Lene Bjørnstjerne til B.T.

Her er den lille abe løbet længere ud på marken. Foto: Lene Bjørnstjerne



Lene Bjørnstjerne gættede derfor videre, mens hun rykkede tættere på det mystiske væsen. For måske var det i virkeligheden en odder, en mår eller en heldig mink, der havde fundet vej til Skødstrup.

Men da det lille væsen vender sig om mod Lene Bjørnstjerne, er hun ikke i tvivl.

»Jeg står tre meter fra den, og så kigger den op på mig. Den har et menneskelignende ansigt, og vi ser overrasket hinanden i øjnene.«

Der er nemlig tale om en lille abe, der til forveksling kunne ligne en tamarin. Det lille væsen er lidt større end et egern, mindre end en kat, med et hoved på størrelse med en tennisbold. Og så bærer den rundt på, hvad Lene Bjørnstjerne vurderer til at være en 60 centimeter lang hale.

Lene Bjørnstjerne. Privatfoto.

»Den står det samme sted længe, men lige så snart jeg tager min telefon op ad lommen for at tage et billede, skynder den sig at smutte.«

Så snart Lene Bjørnstjerne kommer hjem, laver hun et opslag på Facebook, som får opmærksomhed fra blandt andre TV 2 Østjylland. I opslaget efterlyser hun ejerne. Men ingen har meldt sig.

Desuden kontakter hun også Dyrenes Beskyttelse og Randers Regnskov, hvor begge steder har opfordret hende til at melde ind, hvis hun får øje på den igen.

Og lørdag aften skete det så. Aben er blevet fanget og er på vej til dyrlægen, skriver Lene Bjørnstjerne i en besked, efter B.T. har talt med hende. Hvor aben kommer fra vides endnu ikke.