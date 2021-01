Samtlige restauranter, barer og cafeer holder lukket, og du kan ikke komme til Sverige, der fortsat holder åbent.

Med andre ord er det helt umuligt at få stillet restaurant-trangen – eller det er faktisk ikke helt sandt.

For et sted mellem Helsingør og den svenske by Helsingborg sejler spisestedet Waves nemlig rundt, som er en del af ForSea-færgen Aurora.

På deres hjemmeside kan man læse, at de både tilbyder a la carte, en nytårsmenu og en frokostbuffet.

Sådan ser en a de á la carte retter ud, du kan på på færgen. Foto: Forsea Vis mere Sådan ser en a de á la carte retter ud, du kan på på færgen. Foto: Forsea

Avisen Danmark har besøgt restauranten, og de kan berette, at på trods af meget få besøgende – dem selv og nogle svenskere – så er der en skøn buffet, alkohol på menukortet og et serveringspersonale, der tager imod med åbne arme og intet mundbind.

Der skal blot købes en billet til overfarten, og så kan man rejse frem og tilbage i den flydende restaurant lige så tosset man vil.

Men hvordan kan det lige lade sig gøre, tænker du måske.

Vi følger bare reglerne

B.T. har talt med driftschef i ForSea Jens Ole Hansen, der oplyser, at det skyldes, at færgen sejler under svensk flag. Den er altså underlagt svenske restriktioner, hvor restauranter, barer og cafeer fortsat kan holde åben.

Dog er der et lille aber dabei, da Waves på deres hjemmeside skriver, at der højest må sidde otte personer ved et bord. Frem til den 24. januar er reglerne i Sverige, at der må sidde fire personer ved et bord.

»Det er en fejl, og det vil være rettet om under en halv time, kan jeg love dig,« siger Jens Ole Hansen til B.T.'s journalist.

Han mener ikke, der er nogen stor historie i, at de har restauranten åben. De følger bare de restriktioner, de er underlagt fra Sverige.

»Der er jo ikke nogen hemmelighed i det her. At det skulle være en offentlig hemmelighed er lidt mærkeligt,« siger han.

Har I nogle moralske skrupler, nu når alle andre restauranter, danskerne har mulighed for at besøge, skal holde lukket?

»Jamen det har vi ikke gjort os nogle særlige tanker om, det er en svensk færge, og der må restauranter gerne holde åbent,« svarer han.

Færgen Aurora har under coronapandemien plads til 600 passagerer. Der er almindeligvis plads til 200 mennesker i restauranten Waves, og Jens Ole Hansen er ikke sikker på, hvor mange man har plads til med de gældende restriktioner.

Minister advarer

Til Avisen Danmark skriver transportminister Benny Engelbrecht (S), at han bestemt ikke ser positivt på, at færgen holder deres restaurant åben.

»Jeg vil meget kraftigt advare mod, at man spekulerer i at omgå forsamlingsforbuddet og andre regler, der skal medvirke til at begrænse smitten,« lyder det fra ministeren.

Han vil desuden tage kontakt til relevante interessenter for at sikre sig, at der ikke er sket en misforståelse, skriver han.

Da B.T. selv kontaktede Transportministeriet lørdag, var det fortsat uklart for dem, hvorvidt det er et brud på restriktionerne, en misforståelse eller noget helt tredje.