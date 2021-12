Efter lange ventetider til at få et stik til vaccine, er situationen nu en helt anden.

For nu bliver borgerne væk fra vaccinationscentrene. Det mærker man særligt i Fælledparken og i K.B. Hallen.

»Vi har rigelig kapacitet særligt hos vores private samarbejdspartnere, men den bliver desværre ikke brugt nok,« lyder det fra regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i en pressemeddelelse.

»Så jeg vil selvfølgelig gerne opfordre alle borgere, der ikke er vaccinerede, eller som skal have tredje stik, til at møde op på et af vaccinationscentrene i K.B. Hallen og i Fælledparken,« siger han videre.

Region Hovedstaden har aftaler med de to private leverandører, Copenhagen Medical og Practio, der driver vaccinationscentret i Fælledparken og K.B. Hallen.

Til TV 2 Lorry fortæller Lars Gaardhøj, at der langt fra kommer så mange, som der er kapacitet til.

»Testcentret i K.B. Hallen har på en dag som i dag kapacitet til at vaccinere 5.000 borgere, men et slag på tasken er, at de kun bruger 20 procent af kapaciteten,« fortæller han til TV 2 Lorry.

Udvalgte grupper i samfundet er allerede blevet tilbudt et tredje stik. Samlet set har 940.802 personer indtil videre fået tredje stik i forbindelse med revaccination. Det svarer til 16 procent af befolkningen.