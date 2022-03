Mejerikoncernen Arla har gennem 10 år samarbejdet med en russisk mejeriboss, der nu er underlagt EU's sanktionslister.

Men Arla har alligevel valgt at fortsætte samarbejdet.

Det på trods af en klar opfordring fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), der ønsker at Arla stopper sine forretninger i Rusland.

Det skriver Agriwatch.

Arkady Ponomarev, der figurerer i toppen af russisk politik, er stifter og ejer af Molvest Group, der er et af Ruslands største mejeriselskaber. Siden 2014 har selskabet produceret produkter for Arla. Parterne har arbejdet sammen helt tilbage fra 2012.

Ponomarev stemte for Ruslands anerkendelse af regionerne Donetsk og Luhansk som uafhængige, som viste sig at være optakten til den russiske invasion af Ukraine.

Han er af EU blevet tilføjet til listen over personer, der er omfattet økonomiske sanktioner sammen med 350 andre medlemmer.

Men ifølge Arla er der ikke tale om et brud på de nuværende sanktioner, hvorfor de ikke ser nogen grund til at fortsætte samarbejdet.

»Der er ingen beviser, der understøtter et brud med de nuværende sanktioner. Ifølge undersøgelsen er den person, der grundlagde og ejede virksomheden, indtil han tiltrådte den russiske statsduma, ikke længere ejeren,« fortæller Kasper Ibsen Beck, kommunikationsdirektør for Arla i Danmark til Agriwatch.

Han understreger samtidig, at Arla vil fortsætte med at kontrollere, at de overholder nuværende og eventuelle fremtidige sanktioner.

Indtil videre har danske virksomheder som Vestas, Grundfos, Mærsk, Jysk og LEGO valgt at stoppe deres samarbejde med Rusland.

I udlandet har virksomhederne Apple, Ford og H&M Group valgt at gøre det samme.