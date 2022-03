Mere end 15.000 stemmer.

Så meget mistede Anders Kühnau (S) ved regionsrådsvalget i november 2021 sammenlignet med valget i 2017, mens han var formand for Region Midtjylland.

Men det har altså ikke hindret Socialdemokratiet i at hapse en endnu bedre post fra en af sine egne politiske kollegaer.

»Tak for tilliden til Danske Regioners nye bestyrelse for at have valgt mig som formand for de næste fire år,« skriver Anders Kühnau på sin LinkedIn.

Efter torsdagens generalforsamling i Danske Regioner stod det nemlig klart, at Anders Kühnau er ny formand for organisationen.

Med den post kan han indkassere 485.000 kroner i honorar om året. Det er vel at mærke udover hans vederlag for at være regionsrådsformand i Region Midtjylland, hvor han får 1.216.915 kroner.

Det giver ham en samlet lønning fra de to poster på 1.701.915 kroner.

Til sammenligning får Danmarks statsminister 1.482.457 kroner.

Anders Kühnau hapser den lukrative post fra Stephanie Lose (V), der har siddet på posten siden 2017.

»Stor tak og kæmpe respekt skal også lyde til Stephanie Lose (V) og Ulla Astman (S), som har leveret en kæmpe indsats som formandskab i de seneste fire år. Begge fortsætte heldigvis i bestyrelsen med Stephanie som ny næstformand,« fortsætter Anders Kühnau i sit opslag på LinkedIn.

Stephanie Lose satte i 2021 rekord for antallet af personlige stemmer til et regionsrådsvalg med 147.485 personlige stemmer. Hun fik dermed ti gange flere stemmer end andenpladsen.

Anders Kühnau fik 47.116 personlige stemmer i regionalvalget i 2021.

Formandsskiftet skete, fordi De Radikale pegede på Anders Kühnau, som dermed sikrede sig flertallet.

Stephanie Lose (V) er nu ny 1. næstformand i Danske Regioner, og formanden i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S) bliver 2. næstformand.