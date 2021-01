SOS International, der fra den 1. februar 2021 skal udbyde kviktests i fire ud af fem danske regioner, vil fortsat arbejde sammen med Medicals Nordic.

Det er på trods af, at Medicals Nordic har lavet et kontraktbrud med SOS International og ikke mindst et lovbrud i forbindelse med deres håndtering af persondata, som B.T. søndag kunne afsløre.

Det siger divisionsdirektør i SOS International, Karin Tranberg, til B.T.

Karin Tranberg fortæller, at de har indgået en kontrakt med Medicals Nordic, hvori der står, at Medicals Nordic lever op til reglerne angående persondata. Men det viser sig altså, at det ikke har været tilfældet.

Samtykkeerklæringer, der er lagt op i WhatsApp-gruppen med 182 medlemmer.

Alligevel vil SOS International stadig samarbejde med Medicals Nordic.

Det skyldes, at Medicals Nordic fra 1. februar skal indgå i SOS internationals datasystem, som ifølge Karin Tranberg er 'skudsikkert'.

»Som det ser ud lige nu, så vil vi fortsat samarbejde med Medicals Nordic, fordi de tilgår vores system fra 1. februar 2021. Det er skudsikkert, og vi har fuldstændig styr på det,« siger Karin Tranberg.

Så selvom Medicals Nordic har brudt den kontrakt, I har indgået sammen med dem og lavet et lovbrud, så vil i stadig samarbejde med dem?

»Ja, baseret på at de efterlever reglerne fremover. Der er et element i den proces, de har, de ikke har informeret os om, og det er meget beklageligt, og det tager vi selvfølgelig afstand fra. Men jeg har ikke grund til at tro, at det ikke kan rettes op.«

Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for Socialistisk Folkeparti, siger dog, at hendes tillid til Medicals Nordic er væk, og hun er bange for, at borgerne har det på samme måde. Hun er i tvivl om, SOS Internationals beslutning om at fortsætte samarbejdet med Medicals Nordic er den rigtige.

»Jeg kan ikke vurdere, hvad SOS International baserer deres tillid på, men min er knækket. Jeg er allerede i gang med at bede sundhedsministeren om at få en redegørelse for det her. Det kan godt være en sag for kammeradvokaten, i hvert fald Datatilsynet,« siger hun og fortsætter.

»Man kan være bekymret for, at befolkningen ikke vil lade sig teste hos SOS International, hvis de stadig samarbejder med Medicals Nordic, og jeg kan godt forstå, at borgere kan have mistet tilliden. Man kunne godt forestille sig, at konklusionen blev, at SOS International må samarbejde med en anden virksomhed, da det er så stort et tillidsbrud. Men nu må vi se, hvad redegørelsen viser.«

Medicals Nordic testcenter ved Kongevejscentret i Hørsholm, mandag den 25 janaur 2021.

SOS International oplyser, at de på ingen måde har haft kendskab til, at Medicals Nordic har benyttet sig af dette system.

»Jeg ved godt, at det er en rigtig dårlig situation, men jeg er glad for, at de nu har lukket ned for det, da de fik kendskab til, at den måde de gjorde det på ikke var god nok. Da det er to læger, der har virksomheden, var jeg overbevist om, at de havde styr på, hvordan man behandler personlige oplysninger.«

Men har I så været grundige nok i jeres undersøgelse af, hvem I arbejder sammen med?

»Umiddelbart vil jeg svare, ja. Men vi kunne nok godt have spurgt mere ind. Jeg mener dog ikke, at vi kunne have gjort det det her meget bedre. Det er et lægehus, vi har med at gøre, som om nogen ved, hvordan man behandler de ting. Men noget tyder på, at de har lavet en fejl her. Jeg er utrolig ked af, at den her case er kommet op,« siger Karin Tranberg.

Om regionerne vil fortsætte samarbejdet med SOS International er fortsat uvist. De er i gang med at kigge på en redegørelse i sagen.

B.T. har siden søndag forsøgt at få en kommentar fra Medicals Nordic. De er fortsat ikke vendt tilbage på vores henvendelser.