Spilfirmaet Rockstar kommer i næste uge med en trailer til det længeventede Grand Theft Auto 6.

Traileren bliver offentliggjort tirsdag den 5. december klokken 15 dansk tid, fremgår det af billede, som firmaet har delt på X fredag eftermiddag.

Det vil være første smugkig på den seneste udgave af det ultrapopulære action-spil, der også er kendt som GTA.

GTA 6 blev annonceret i februar 2022, men rygterne om spillet har levet, lige siden forgængeren, GTA 5, blev lanceret for mere end 10 år siden.

Ligesom med flere af de forgangne spil i GTA-serien, der havde premiere til PC helt tilbage i 1997, har fans ventet spændt og ganske længe på GTA 6.

Forgængeren, GTA 5, var og er fortsat en stor succes og i øvrigt et af de mest indbringende videospil nogensinde.

Teaser-billedet fra Rockstar, som firmaet har delt fredag, indeholder tre palmetræer og et rødlilla farvetema, hvilket er en tydelig reference til spillet GTA: Vice City fra 2002, der foregår i en fiktionel udgave af byen Miami i Florida.

Således lader Rockstar til at bekræfte langvarige rygter om, at GTA 6 altså også vil finde sted i Vice City.

Grand Theft Auto er kendt for at være et såkaldt 'open-world'-spil, hvor spillere frit kan bevæge sig rundt i forskellige storbyer og interagere med omgivelserne.

I samtlige GTA-spil er hovedpersonen del af en hårdkogt kriminel underverden, og open world-interaktionerne er ofte centreret om at plyndre, stjæle biler, slå ihjel og sågar besøge prostituerede.

Ifølge spilmediet IGN har spekulationer gået på, om GTA 6 bliver lanceret et sted mellem april 2024 og marts 2025. Det skyldes, at udgiveren Take-Two venter massiv økonomisk fremgang i den periode.