Hvis du vil modtage den bedste undervisning inden for ingeniørvidenskab, skal du ikke langt.

Aalborg Universitet er nemlig for femte år i træk blevet udnævnt til Europas bedste ingeniøruniversitet.

Det oplyser rektor Per Michael Johansen.

»Når vi igen formår at placere os i toppen af Europas ingeniøruniversiteter, er det udtryk for, at vores forskningsmiljøer på ingeniørområdet er i verdensklasse, og at de er med til at sætte den internationale dagsorden på en række vigtige områder som eksempelvis den grønne omstilling.«

Top 10 ingeniøruniversiteter på verdensplan Listen over de bedste universiteter, når det kommer til ingeniøruddannelse i 2022, er følgende: Tsinghua University, Kina Nanyang Technological University, Singapore Massachusetts Institute of Technology, USA National University of Singapore, Singapore Harbin Institute of Technology, Kina Stanford University, USA University of California--Berkeley, USA Aalborg University, Danmark Huazhong University of Science and Technology, Kina Shanghai Jiao Tong University, Kina Kilde: US News

Det er det udenlandske medie U.S. News & World Report, der har rangeret det aalborgensiske universitet højst på ranglisten kaldet 'Best Global Universities 2022'.

På verdensplan har universitetets ingeniørvidenskabsafdeling fået en ottendeplads – og er altså det europæiske universitet med den højeste placering.

Universiteterne vurderes ud fra deres globale og regionale omdømme samt deres akademiske forskningsresultater.

Under disse emner er bedømmelsesfaktorerne inddelt i 13 indikatorer.

Aalborg Universitets ingeniørvidenskab er fordelt ud på tre af universitetets fem fakulteter:

Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.