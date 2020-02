Det er så sjældent, at ministerier ansætter folk over 50 år, at det ligner en skandale, mener ekspert.

Når man ansætter nye medarbejdere, er det forbudt at fokusere på alderen.

Alligevel ser det ud til at være næsten umuligt at få job i staten, når man har passeret de 50 år. Det skriver Politiken.

I Finansministeriets departement har bare én medarbejder over 50 år fået job inden for de sidste fire år.

I perioden er 277 stillinger blevet besat, men 276 af dem er gået til yngre ansøgere.

I Kulturministeriet er tendensen er den samme: 5 af i alt 88 opslåede stillinger er gået til ansøgere over 50 år.

I de sidste fire år har de to ministerier ikke ansat en eneste medarbejder over 60 år. Det viser Politikens aktindsigt og gennemgang af de sidste fire års ansættelser i seks udvalgte ministerier.

De fleste nyansatte kommer heller ikke fra gruppen af folk lige under de 50 år. I stedet er det blandt de helt unge, at der bliver ansat flest.

Blandt de 277, som Finansministeriet har ansat i perioden, er 215 medarbejdere i alderen 19-29 år. Det svarer til, at fire af fem af de nyansatte er fra denne yngste aldersgruppe.

I Kulturministeriet er mere end halvdelen af de nye medarbejdere fra den yngste aldersgruppe.

Medarbejdere over 50 år er også en sjældenhed, når der ansættes nye medarbejdere i Udlændinge- og Integrationsministeriet, i Sundheds- og Ældreministeriet, i Beskæftigelsesministeriet og i Skatteministeriet.

- Det er chokerende og nedslående, at det er så grelt, som statistikken viser. Det her ligner en skandale, siger Peter Breum, partner i advokatfirmaet Sirius med fokus på ansættelsesret, til Politiken.

Hos Djøf Offentlig, der er fagforening for akademikere i det offentlige, er formand Sara Vergo bekendt med problemstillingen, men overrasket over omfanget.

- Det er meget tankevækkende og til at blive helt forarget over, at man stiller krav om, at vi skal arbejde, til vi bliver 70 år, men man på den anden side ikke vil bruge folk med erfaring, siger hun til Ritzau.

Hun kalder udviklingen bekymrende og opfordrer ministerierne til at undersøge, hvorfor der er en så skæv aldersfordeling i ansættelserne.

Finansministeriet skriver i et svar til Politiken, at langt de fleste opslåede stillinger bliver varetaget af nyuddannede og studentermedhjælpere, og at antallet af ansøgere over 50 år udgør en forsvindende lille del i forhold til de nyuddannede.

Kulturministeriet giver samme begrundelse, men næver også, at lønnen har noget at sige.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er overrasket over tallene:

- Vi har et problem her, som der skal gøres noget ved, siger Morten Bødskov, der har ansvaret for den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse, der er arbejdsgiver for 180.000 ansatte i staten.

