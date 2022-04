Chancerne for overlevelse er minimale. Chancerne for sejr er ikke-eksisterende.

Sådan er den barske sandhed for omkring 2.500 soldater og 1.000 civile ukrainere i det gigantiske Azovstal-stålværk ved Mariupol.

Stålværket danner i disse dage rammen om en situation, der mest af alt minder om noget, man har set i en amerikansk krigsfilm.

Inde i det enorme stålværk på omkring 11 kvadratkilometer sidder der nemlig 2.500 soldater fra det berygtede Azov-regiment sammen med de civile ukrainere, der har søgt ly for bomberne.

Her ses Azovstav-stålværket. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Soldaterne kender stålværket ind og ud.

De kender tunnelerne, flugtvejene og de mange kældre, de kan gemme sig i.

Men de må også forholde sig til to helt centrale problemer:

1. De omtrent 3.500 mennesker er afskåret fra mad, elektricitet og vand.

2. De er omringet.

Rundt om stålværket har de russiske tropper gjort ophold, og derfra har de nu af to omgange givet et ultimatum til soldaterne på stålværket:

Smid jeres våben, eller I vil dø.

Første gang skulle soldaterne senest rette ind i søndags, mens det nye ultimatum havde tidsfrist onsdag klokken 13.00.

Her ses en soldat fra Azov-bataljonen tilbage i marts. Foto: ANDRZEJ LANGE

Men Azov-regimentets krigere har ikke i sinde at kaste riflerne fra sig og vifte med det hvide flag, selvom Putins hær har fordelen i luften, i artillerienheder, i landstyrker, i udstyr og i antal kampvogne omkring værket.

Det er endda til trods for, at 500 mennesker på stålværket er sårede.

I stedet har de forskanset sig, planlagt flugtruter til det 'endelige slag' og kommet med en lang række bønner til EU og resten af verden.

Sådan en bøn kom tirsdag, da en af de øverstbefalende i Azov-regimentet, Serhij Volyna, på Facebook lagde en video ud, hvor han opfordrede til hjælp.

»Det her er vores besked til omverdenen. Det her kan blive vores sidste besked. Vi har måske kun et par dage eller timer tilbage,« lyder det begyndelsesvis fra Serhij Volyna i videoen.

Herefter beder Volyna indtrængende om hjælp til at få trukket soldaterne og de civile væk fra stålværket og ind i et andet land, hvor de kan være i sikkerhed.

Imens falder bomberne konstant over Azovstav, og fra russisk side har man flere gange truet med at udslette stålværket fuldstændigt.

Ifølge en talsmand for Ukraines præsident er russerne angiveligt begyndt at bruge såkaldte bunkerbomber, der er designet til at ramme mål dybt i jorden.

Resten af Mariupol er faldet, og Azov-bataljonen er altså den sidste bastion i byen, som især den sidste måned har været belejret og bombet på daglig basis.

Men Azov-regimentet er heller ikke hvilket som helst regiment.

For ud over at være en af de mest berygtede hærenheder i Ukraine har Azov-regimentet været beskyldt for at flirte med nynazistiske grupperinger rundt omkring i verden.

Således kunne de ukrainske myndigheder også i 2020 offentliggøre to billeder af amerikanske nynazister, som blev udvist af landet efter at være blevet sat i forbindelse med Azov-regimentet.

Men i disse dage er det altså ikke de nynazistiske flirterier, der skaber overskrifter for regimentet.

Der er det deres kamp for at beskytte det sidste frimærke af Mariupol, som Rusland endnu ikke har sat sig på.

En kamp, der desværre nok må siges at være tabt på forhånd.