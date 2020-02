Man deler en flaske vin til maden, mens ungerne får et glas sodavand, og så er der ellers chokolade, chips og/eller slik til børnene og sig selv. Lyder det som en typisk aften i weekenden?

Hvis svaret er ja, er du ikke den eneste.

Det viser en analyse af danskernes kost- og aktivitetsvaner, der er foretaget af forskere fra DTU Fødevareinstituttet og fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Analysen viser, at lørdag er den dag, hvor danskerne spiser mest usundt.

Hvis man sammenligner med en hverdag, så spiser danskerne 36 procent mindre frugt, 25 procent færre grøntsager og 23 procent mindre fuldkorn om lørdagen. Vi indtager i stedet 39 procent flere snacks og ting til den søde tand om lørdagen end på hverdage.

»Sammenlagt indtager danskere i gennemsnit 20 procent flere kalorier om lørdagen end på en hverdag. Det svarer til, at hver dansker spiser en pose vingummi på 110 gram mere om lørdagen,« siger akademisk medarbejder Matilda Nordman fra DTU Fødevareinstituttet.

Danskerne indtager også en stor del af deres alkohol om lørdagen.

Analysen viser også, at søndag er den dag, hvor danskerne bruger mest tid i sofaen, sengen eller stolen.

På en hverdag er det gennemsnitlige aktivitetsniveau på lige under 10.000 skridt. Det gælder, hvis man omregner cykling til skridt.

»Om lørdagen falder aktivitetsniveauet i gennemsnit med 14 procent, og om søndagen er det 20 procent lavere end på hverdage. Så danskere er altså særdeles gode til at komme hviledagen i hu,« fortæller seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet, inden han fortsætter:

»Vores resultater peger på, at sundhedsfremmende initiativer, der skal hjælpe med at komme danskernes overvægtsproblem til livs, med fordel også kan have fokus på at give både kost- og aktivitetsvanerne i weekenden et løft.«

Analysen viser derudover, at forskellen mellem hverdage og weekender er mindre for danskerne over 60 år. Tidligere undersøgelser fra Københavns Universitet viser, at for store udsving på kost kan give, især børn, en dårligere sundhedsprofil.