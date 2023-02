Lyt til artiklen

Destroyeren USS Arleigh Burke deltog i Invasionen af Irak i 2003, jagtede pirater ved Somalia i 2007 og sendte Tomahawk-missiler ned over ISIS i Syrien i 2014.

Nu kan det 154 meter lange skib også prale med at have skudt droner ned ved Sjællands Odde, hvor det tirsdag deltog i skydeøvelser på den danske skydebane i farvandet omkring Søværnets Center for Våben ved Gniben.

»I dagens træning har vi fokuseret på at spore og nedkæmpe luftmål med vores Close in Weapon System (CWIS). Det er en fantastisk god mulighed for at træne besætningen og afprøve skibets våbensystemer, som er vigtige til at forsvare skibet mod trusler fra luften,« fortæller næstkommanderende ombord på destroyeren USS Arleigh Burke, A. Bowman, i en pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen.

USS Arleigh Burke, der har været i aktiv tjeneste side 1991, har som den første amerikansk destroyer deltaget i skydeøvelser af den karakter på den danske skydebane. Faciliteterne og havområdet anvendes først og fremmest af danske og allierede krigsskibe til at træne skarpskydning med gængse våbentyper mod både sø- og luftmål, fremgår det af pressemeddelelsen.

Destroyeren USS Arleigh Burke deltog i 2014 i kamped mod ISIS i Syrien. Foto: REUTERS/U.S. Navy/Scanpix Vis mere Destroyeren USS Arleigh Burke deltog i 2014 i kamped mod ISIS i Syrien. Foto: REUTERS/U.S. Navy/Scanpix

USS Arleigh Burke har mottoet ‘Fast and Feared’ (Hurtig og frygtet, red.). Og hurtigt er netop, hvad CWIS våbensystemet er.

Det kan affyrer op til 75 skud per sekund.

»Til dagens træning imod lufttrusler sender vi fjernstyrede droner i luften, hvor vi flyver i mønstre, der efterligner for eksempel varme- eller radarsøgende missiler, kampfly eller – naturligvis – droner af forskellig slags,« forklarer Jens Kristian Terp Petersen, der er chef for Center for Våben, i pressemeddelelsen.

Normalt begynder skydeøvelsen med en række angreb, hvor skibene nøjes med at spore truslerne. Dernæst begynder man at skyde med skarpt.

Træningsfarvandet udfor Gniben er et af de få skydeområder i Nordeuropa, hvor der er mulighed for sådan træning.

»Vi har været på udkig efter skydebaner som denne, og dagens træning i dette område har vist, at vi kan bruge det og operere sammen med vores partnernationer. Så det øger helt afgjort vores mulighed for at få gennemført træning af den karakter,« fortæller A. Bowman fra USS Arleigh Burke.