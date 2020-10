Problemer med NemLog-in gør, at borgere ikke kan se svar på deres coronaprøve for andet døgn i træk.

Det er torsdag morgen fortsat ikke muligt at logge på hjemmesiden sundhed.dk, hvilket gør, at borgere ikke kan komme ind og se svar på deres coronatest.

- Der er fortsat fejl på NemLog-in. Det betyder, at det stadig ikke er muligt at logge på sundhed.dk, selv om portalen fungerer, står der på hjemmesiden i en opdatering klokken 06.16.

Fejlen skyldes problemer med NemLog-in og skulle være fundet. Der arbejdes på at finde en løsning, men det er ikke muligt at sætte en tidshorisont på.

Problemet har stået på siden onsdag eftermiddag.

Digitaliseringsstyrelsen oplyste sent onsdag aften, at der er tale om et "sjældent" nedbrud, og at leverandøren bag løsningen havde kaldt alle folk på arbejde for at løse problemet i løbet af natten.

Hvis man har app'en "MinLæge" og tidligere har været logget ind, kan man muligvis finde svar på sin coronatest der i stedet for sundhed.dk.

/ritzau/