Henrik og Ella fra Silkeborg er triste, chokerede og vrede.

En gul jødestjerne var lørdag morgen klistret på deres postkasse.

»Det kommer for tæt på. Hvem kan finde på sådan noget? Det er et symbol på mord, død og ødelæggelse,« siger 51-årige Elisheva Ella Kandelker Chievitz.

Det jødiske par tror, at handlingen har forbindelse til årsdagen for Krystalnatten i Tyskland. I nat er det 81 år siden, at Nazipartiet og SS-tropper hærgede de jødiske kvarterer, ødelagde mange tusinde butikker og nedbrændte flere hundrede synagoger.

Hitler marcherede gennem Munchen få timer før Krystalnatten. Om aftenen og natten ødelagde et stort antal jødiske synagoger, kirkegårde og butikker. Vis mere Hitler marcherede gennem Munchen få timer før Krystalnatten. Om aftenen og natten ødelagde et stort antal jødiske synagoger, kirkegårde og butikker.

Næsten hundrede jøder blev dræbt, langt flere blev mishandlet og op mod 30.000 jødiske mænd blev sendt i kz-lejre.

Det jødiske par bor i et stille villakvarter i Silkeborg og har ikke tidligere oplevet ubehagelige episoder. Det var naboen, der opdagede jødestjernen.

Ved du noget? Skriv til journalist Jacob Friberg på jani@bt.dk

»Hun kom og bankede på døren og spurgte, om vi havde set vores postkasse. Hun så rystet og bedrøvet ud. Hun fortalte, at nogle havde sat en jødestjerne på den. Det ramte os endnu mere, da vi gik ud og så på jødestjernen sammen,« forklarer 55-årige Henrik Chievitz.

Parret er politisk aktive i Dansk-Israelsk Forening Aarhus og Fælleskomiteen For Israel, og de lægger ikke skjul på deres holdninger, fortæller de.

»Israels sag står vi meget på mål for. Vi synes, Israel bliver uretfærdigt behandlet. Vi går altid i dialog. Men det her er jo kujonagtigt,« mener Henrik Chievitz.

Han politianmeldte hændelsen, hvorefter en patruljevogn kom og sikrede dna-beviser fra jødestjernen.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter at have fået en anmeldelse om sagen.

»Politiet vil arbejde videre med den,« slår vagtchef Anders Olesen fast.