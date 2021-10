Det var en helt almindelig søndag for Laura Stausholm, der bor i Odense, og hun gjorde klar til at tage på sit arbejde som afløser på et plejehjem.

Som så mange gange før lukkede hun sin hundehvalp Manfred ind i sin hvalpegård og tog afsted. Men kun 40 minutter senere blev hendes verden vendt på hovedet.

»Jeg nåede kun at være på arbejde i meget kort tid, da min roomie ringede mig op tre gange. Manfred havde hængt sig i sit eget halsbånd,« fortæller Laura Stausholm om den hårde oplevelse.

Hendes roommate havde i mellemtiden fået Manfred viklet ud, så Laura Stausholm ikke skulle mødes af synet, da hun kom hjem. Men han har senere fortalt hende, hvordan det så ud.

Manfred havde nemlig forsøgt at komme fri og havde i processen gjort det værre for sig selv. Der var derfor både blod, savl og afføring omkring Manfred, der vidnede om hans forsøg på at komme fri.

Og billedet af Manfreds kamp for livet er ét, som Laura Stausholms roommate sent vil glemme.

I hundegården havde Laura Stausholm ellers på forhånd elimineret alle muligheder for, at Manfred kunne komme til skade. Det eneste, hun ikke havde tænkt over, var, at Manfreds hundetegn lige præcis kunne sætte sig i klemme i hvalpegårdens tremmer.

Og det var sådan, han endte med at hænge sig selv.

»Jeg gik i panik og handlede på ingen måde rationelt. Jeg forsøgte at give Manfred førstehjælp, men det kunne jeg ikke,« siger hun.

Manfreds hundetegn kunne lige præcius sætte sig i klemme i tremmerne omkring sin hvalpegård. Privatfoto. Vis mere Manfreds hundetegn kunne lige præcius sætte sig i klemme i tremmerne omkring sin hvalpegård. Privatfoto.

»Jeg har haft hund, så længe jeg kan huske, og de har altid haft halsbånd på. Hvis de skulle stikke af fra én, er det også lovpligtigt, at de har hundetegn på. Derfor havde jeg slet ikke tænkt på, at hundetegnet kunne være farligt for Manfred,« siger hun.

Og nu håber Laura Stausholm, at hun kan hjælpe andre hundeejere ved at dele sin historie.

Hun har derfor lagt et opslag på Facebook, hvor hun advarer andre om ikke at gentage hendes fejltagelse. Og selvom mange føler med hendes tab, så er der også mange, der sender hadefulde beskeder og bebrejder hende hvalpens død.

»Jeg begik mit livs dummeste fejl, og set i bagklogskabens lys skulle jeg aldrig have ladet halsbåndet blive på Manfred. Men jeg tænkte simpelthen ikke over, at det kunne være farligt for ham, for han var for det første i sin sikrede hvalpegård, og for det andet har jeg altid ladet mine hunde have deres halsbånd på,« siger Laura Stausholm og fortsætter:

»Det var jo på ingen måde min intention at skade Manfred. Ingen mennesker ønsker jo, at noget slemt skal ske for deres dyr.«

Laura Stauholm nåede at have Manfred en måned, da hendes værste mareridt skete. Privatfoto. Vis mere Laura Stauholm nåede at have Manfred en måned, da hendes værste mareridt skete. Privatfoto.

Tabet af Manfred var hårdt for Laura Stausholm, og tanken om nu at skulle være alene var ikke til at bære. Selvom hun kun havde haft Manfred i en måned, så havde hun allerede knyttet et tæt bånd til »sin lille vildbasse«.

Derfor rørte det hende også, da Manfreds kennel lod hende købe en ny hvalp – Manfreds søster Luna.

De to bor derfor nu lykkeligt sammen i Laura Stausholms lejlighed i Odense. Og den frygtelige og uheldige oplevelse har hun taget med sig.

»Luna går ikke med halsbånd. Jeg har lært min lektie på den absolut værst tænkelige måde,« afslutter Laura Stausholm.