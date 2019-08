Som B.T. skrev i tirsdags, så får P6 Beat og P8 Jazz muligvis lov til at overleve et år mere.

Det efterlader P7 Mix, der lukker som planlagt d. 31 december.

Sandie Westh, der er vært på P7 Mix, mener, at DR sender et klart signal, hvis de lader P6 Beat og P8 Jazz overleve i 2020.

Hun siger, det sætter en fed streg under, at DR prioriterer formidlingen af rock og jazz meget mere, end de prioriterer formidlingen af popmusik. Det skriver Journalisten.

DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, fortalte i tirsdags, at P6 Beat og P8 Jazz muligvis får lov at overleve i 2020.

Det er P7 Mix, der lukker, og det er selvom, kanalen har 490.000 ugentlige lyttere i første halvår af 2019.

Til sammenligning har P6 og P8 har haft 100.000 og 120.000 ugentlige lyttere.

Det er tal fra Kantar Gallup, der viser dette ifølge Journalisten.

Derfor mener Sandie Westh, at DR bare skyller lyttere ud med badevandet.

Danmarks Radio skal sparre 420 millioner kroner.

Hun påpeger samtidig, at P7 Mix ingenting koster i det samlede regnskab.

P7 Mix spiller de mindre artister, der ikke er store nok endnu til at spille på de kommercielle kanaler.

Ifølge Journalisten tror Sandie Westh, de musikere kan få svært ved at finde spilletid andre steder.

