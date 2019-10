Hvis man gerne vil undgå at få en kedelig bøde på flere hundrede kroner de kommende dage, er det en god idé at læse denne artikel.

Når klokken i nat bliver 3.00, går vi i Danmark fra sommertid til vintertid, og det betyder, at urene skal stilles en time tilbage.

Det betyder også, at mange danskere glemmer at stille deres elektroniske p-skiver, når de i morgen starter bilen op og kører ud i landet.

»Når tiden skifter fra sommer til vintertid, eller normaltid, kan digitale ure få problemer med at vise tiden korrekt. Hvis du vil undgå parkeringsbøder, skal du derfor sikre dig, at din elektroniske p-skive viser tiden korrekt.«

Har man en manuel p-skive, skal man huske at skifte det digitale ur i bilen, da det heller ikke ændres automatisk, som eksempelvis en mobiltelefon gør.

Derudover skal man huske, at loven siger, at man maksimalt må have en p-skive liggende i bilen, og den skal være synligt placeret i forruden. Det skriver autobutler.

B.T. har tidligere skrevet om problemet, hvor direktøren hos Q-Park, Alex Pedersen, havde en god information til danskerne.

Han sagde i en pressemeddelelse, at der ikke vil være flere p-vagter i gadebilledet søndag, fordi der måske er nemme fejl at finde i flere biler.