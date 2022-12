Lyt til artiklen

'Ufine metoder'.

Sådan lyder beskrivelsen fra Emmanuel Martineau af de omstændigheder, han i et halvt år et blevet mødt af, efter at han klagede over en p-afgift.

Det skriver ØsterbroLIV.

Det var i sommer, at han kom ud til sin bil ved sit hjem på Sluseholmen i København. Her sad der er en gul p-afgift i forruden, hvilket Emmanuel Martineau undrede sig over af to årsager:

Han har en gyldig p-tilladelse til området.

Nummerpladen på p-afgiften svarede ikke overens med hans egen nummerplade. Her optrådte et 'O' i stedet for et '0'.

Så Emmanuel Martineau skrev til p-selskabet Europark for at klage. Flere gange.

Han fik aldrig svar, så indtil han tidligere i december fik en rykker, troede han egentlig, at sagen var klaret.

På rykkeren var oplysningerne om sagen nu helt anderledes. Her fremgik nu Emmanuel Martineaus rigtige nummerplade, men der stod også – altså ukorrekt – at han ikke havde en gyldig p-tilladelse.

Han skrev igen. Og fik igen intet svar.

Bilisten endte dog med at få hjælp af sin grundejerforening, der lykkedes med at få annulleret bøden.

»Det kan jo ikke passe, at det skal være så svært at få annulleret en tydelig forkert bøde? Det er også derfor, jeg deler min historie. Det kan ikke være rigtigt, at man kan tjene sine penge på den måde. Det er ufine metoder,« siger Emmanuel Martineau til ØsterbroLIV.

Selskabet bag Europark, Apcoa, oplyser til mediet, at man ikke kommenterer enkeltsager, men gør opmærksom på, at man altid kan benytte en henvendelsesformular, hvis man har indsigelser.