Özlem Cekic befandt sig onsdag ved fyraftenstid midt i en større kattepine. Heldigvis for hende var hjælpen - chauffør Nikolaj Uglebjerg - nær.

Episoden, der ifølge Özlem Cekics beretning på Instagram var så pinlig, at hun stadig har lyst til at grave sig ned, fandt sted på H. C. Andersens Boulevard i København.

Midt i myldretrafikken besluttede den forhenværende politikers bil sig nemlig at gøre alvor af noget, den havde advaret om længe: At gå ud på grund af manglende brændstof. Noget, Özlem Cekic helst undgår at tænke for meget over.

‘Normalt er jeg én, der aldrig tanker benzin, da jeg synes, det er spild af tid. Når bilen lyser rødt, plejer jeg at 'snyde' min mand til at handle eller hente et eller andet, så han kan tanke benzin, da han modsat mig får hjertestop,’ skriver hun på Instagram.

Men onsdag skulle det uundgåelige altså ske. Lige midt i det københavnske knudepunkt holdt hun nu helt stille. Bilisterne omkring hende dyttede. Bag hende blev køen længere. Hun steg ud for at bede om hjælp.

Heldigvis var Nicolai Uglebjerg, der i disse dage er chauffør for Los Angeles-borgmester Eric Garcetti, der er i landet i forbindelse med C40-klimamødet, lige i nærheden. Sammen med nogle rådhusvagter bød han sig til, mens hans klient sammen med adskillige andre klimaforkæmpende borgmestre var til møde på Københavns Rådhus.

»Hun virkede helt rundt på gulvet,« fortæller 41-årige Nikolaj Uglebjerg med et smil til B.T..

Inden han sammen med den kvindelige foredragsholder og vagterne nåede hen til bilen, havde den dog fanget to mistænksomme betjentes interesse.

‘Mens jeg løb til bilen, hørte jeg vagterne sige: ‘Nu er der tid til dialogkaffe’. Der er topmøde på Rådhuset, hvor alverdens borgmestre er samlet for at tale om klimaforandringerne. Jeg var lykkelig over, at rullemarie ikke var tilkaldt af politiet,’ beskriver Özlem Cekic selv situationen.

Sammen fik flokken skubbet bilen ind til siden, og da Nicolai Uglebjerg alligevel bare skulle fordrive tiden, mens mødet på rådhuset stod på, tilbød han Özlem Cekic at køre hende til den nærmeste tankstation for at hente en dunk brændstof. Og det var et held, at Nicolai Uglebjerg, der har års erfaring som både limo- og taxachauffør, var med. Özlem Cekics bil kører nemlig ikke på benzin, men diesel.

»Så vi fik lidt dialogdiesel,« griner han. Og dialog blev det da også til.

Nicolai Uglebjerg benyttede nemlig lejligheden til at fortælle om det firma, han arbejder for. Et helt nyt taxaselskab, der udelukkende kører med el-biler og derfor var et oplagt valg for den klimabevidste Eric Garcetti. Viggo hedder det, og da B.T. spørger, om det ikke er næsten pudsigt heldigt, at historien om hans hjælpende hånd på Özlem Cekics sociale medier er blevet delt med tusindvis af følgere, griner han.

På billedet ses til højre med ryggen til Nicolai Uglebjerg, der er ved at tage imod Eric Garcetti i det blå jakkesæt. Vis mere På billedet ses til højre med ryggen til Nicolai Uglebjerg, der er ved at tage imod Eric Garcetti i det blå jakkesæt.

»Det er ikke en social media-strategi,« forsikrer han, men anerkender, at oplevelsen fungerede som et godt startskud for det nye firma.

»Jeg skal jo gerne være det gode i eksempel i det her taxaselskab, hvor vi gerne skal skille os ud på den positive måde. Indtil i dag har det bare været en idé om, hvordan vi skulle køre, men når man pludselig står i trafikken og skal hjælpe, har været absolut positivt.«

Helt samme positive opfattelse af situationen har Özlem Cekic dog ikke. Med en blinkende smiley afslutter hun sin beretning:

‘Jeg var tæt på at dø af pinlighed. Det blev heller ikke bedre, da jeg ringede til min mand. Han sørgede for at genfortælle højt, at jeg var løbet tør for benzin, så alle hans kollegaer kunne høre det.’