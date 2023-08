Der er pæne ord til Danmark fra ESA-generaldirektøren (European Space Agency, red.) kort efter opsendelsen af den danske astronaut.

»Tillykke Danmark! Tak for at være et vigtigt medlem af ESA,« siger Josef Aschbacher til B.T.s reporter i Florida lørdag formiddag dansk tid.

Det er en overvældet og tydeligt glad generaldirektør, der netop har overværet opsendelsen af rumfartøjet.

»Jeg har det fantastisk. Det er en kæmpe succes indtil videre. Der er selvfølgelig stadig meget, der skal gøres, men jeg er meget stolt. Især af Danmark,« lyder det videre.

Klokken 9.27 blev danske Andreas Mogensen, japanske Satoshi Furukawa, russiske Konstantin Borisov og NASA’s Jasmin Moghbeli sendt op i rummet.

Det skete fra NASAs Kennedy Space Center i Florida i USA i raketten Falcon 9, også kaldt 'The Dragon'.

Du kan høre hele interviewet med generaldirektøren i videoen øverst i artiklen - og ellers følge hele opsendelsen på B.T.s liveblog her.