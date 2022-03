20 flygtninge.

Det var, hvad Aarhus Kommune forventede for 2022 i midten af februar.

Med krigen i Ukraine bliver det tal dog noget anderledes. Fredag eftermiddag meddelte regering, at Danmark skal forberede sig på at tage op imod 100.000 ukrainske flygtninge.

»Jeg tænkte, hold da op, det er voldsomt. Jeg blev da noget tænksom, vil jeg sige,« siger Erik Kaastrup-Hansen, der er direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Kommunen kan nemlig forvente at skulle tage 5-6.000 flygtninge. Tallet er dog ikke helt fastlagt endnu.

»Hvis du spørger, om Aarhus Kommune er klar til at håndtere så mange flygtninge i dag, så er svaret nej,« fortæller Erik Kaastrup-Hansen.

Han forholder sig dog fortrøstningsfuldt, efter han har set et voldsomt engagement både fra frivillige, organisationer og virksomheder.

»Men det er en meget, meget voldsom opgave, og vi vil blive pressede. Både på pasningsområde, skoleområdet og på et i forvejen presset boligområde. Det er en gedigen, stor udfordring, vi ser ind i,« tilføjer Erik Kaastrup-Hansen.

Han fortæller, at der med 5 – 6.000 flygtninge i Aarhus, skal findes 2500 til 3000 boliger. De fleste bliver indlogeret i ældreboliger, der står tomme.

Derfor er kommunen også spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå.

»Det er klart, det kommer meget an på, hvor pludseligt det kommer til at foregå. Normalt har vi en måned fra udlændingestyrelsen frigiver borgere til os, med de første ukrainske flygtninge fik vi fire dage til at have alt på plads til dem,« siger han.

Aarhus Kommune har lige nu kontakt med cirka 400 ukrainske flygtninge. Det er derfor en helt anden opgave, kommunen står over for, med de op til 5 – 6000 flygtninge.

»Det er en helt anden skala og en meget voldsom opgave. Det, der selvfølgelig interesserer os lige nu, er, om forventningen er, vi skal stå klar til at tage imod så mange 1. april, eller det kommer til at fordele sig over året,« forklarer Erik Kaastrup-Hansen.

Selvom Erik Kaastrup-Hansen fik lidt svedige håndflader, da Mattias Tesfaye (S), der er udlændinge- og integrationsminister, fredag gik på talerstolen og berettede om det høje forventede antal flygtninge, har han dog forståelse for situationen.

»Det er en kaotisk situation, og der foregår bestialske ting i Ukraine. Det gør, at vi skal have et system, man kan stole på, kan geare op. Vi tager en dyb indånding, når vi skal løse vores andel af opgaven, og så tager vi fat og løser den,« siger Erik Kaastrup-Hansen.

Han håber, aarhusianerne fortsat vil være gode til at støtte op om de ukrainske flygtninge.

»Jeg tror på, vi kan klare det. Men forudsætningen er også, at både aarhusianere, frivillige, organisationer og virksomheder bliver ved med også at arbejde benhårdt på at få det til at lykkes for de ukrainere, der kommer,« afslutter han.