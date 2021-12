»Der var kærlighed i det. Det var ret rørende.«

Sådan fortæller Arne Svendsen, der arbejder på den bemandede legeplads Legepladsen Gunløgsgade på Islands Brygge.

Sammen med sin kollega Lars Peter Vegeberg, der er pædagog på stedet, samlede de i år for anden gang ind til boligområdet Urbanplanen på Vestamager.

Ved sidste års indsamling kunne bryggen levere tre christianiacykler fyldt med gaver til børn og unge i Urbanplanen, men i år overgik det alle forventninger.

I 14 dage har bryggeboere indleveret legetøj til Legepladsen Gunløgsgade, og som dagene gik, blev legepladsens indendørs faciliteter fyldt med flere og flere fine pakker.

»Nogle stod med tårer i øjnene, da de kom ind,« fortæller Arne Svendsen.

»De bliver helt chokeret - på den fede måde. Mange fik jo et chok over, hvor meget, der var samlet ind, og det er flotte ting, folk har indleveret.«

Til sidst kunne de fylde to store biler med flotte gaver som bamser, computerspil og en havde indleveret en PlayStation. En særlig levering har dog indprentet sig hos Arne Svendsen.

Arne Svendsen er en af de to legepladsmedarbejdere på Legepldsen Gunløgsgade, der har faciliteret indsamlingen af gaver til boligområdet Urbanplanen. Foto: Arne Svendsen / Facebook

Det var ellers planen, at beboerne i området kun kunne indlevere legetøj i hverdagene i legepladsens åbningstid, men Arne Svendsen gjorde i weekenden en undtagelse.

»Jeg skrev på Facebook, at jeg åbnede i en time fra 13 til 14, men jeg regnede med, at der måske kun kom en enkelt,« siger Arne Svendsen.

Men det væltede ind med gaver til indsamlingen.

»Der kom en mor og far med ti sække, hvor pigerne selv havde lavet pakkerne,« siger Arne Svendsen.

»Jeg blev sgu selv lidt berørt, det må jeg sige. Jeg fik lidt tårer i øjnene,« fortæller Arne Svendsen, der understreger, at han ikke plejer at have så let til tårer.

»Man ved bare, at det betyder noget, når børn indleverer selv, og de ved, at det går til fattige børn, der ikke har samme vilkår som dem selv.«

Det er kun Legepladsen Gunløgsgade på Islands Brygge, der samler gaver ind til Urbanplanen.

Men ifølge frivilligforeningen Mennesket i Centrum af 2019, der er ansvarlig for at udlevere gaverne til beboerne i området, så er der rigeligt at vælge mellem.

Beboerne på Islands Brygge har indleveret alt fra bamser til bøger og spil. Foto: Arne Svendsen / Facebook

»Sidste år havde vi nok omkring 5-600 gaver til børn,« siger Annette Christiansen, der er formand i frivilligforeningen Mennesket i Centrum af 2019.

Og det er med stor glæde, at hun nu kan uddele endnu flere gaver i næste uge, når de igen åbner for, at boligområdets beboere kan få juleglæden hjem i stuen.

»Det er helt fantastisk. Vi har både fået gavekort fra den lokale slagter på Islands Brygge, og Bryggens Pizza som heldige familier kan få,« fortæller hun.

Hos Legepladsen Gunløgsgade på Islands Brygge ser de dog ikke de julelys, der tændes i øjnene på modtagerne. Men for Arne Svendsen er glæden ved at hjælpe lige så stor.

»Jeg kan jo ikke se børnene få gaverne, men man hører jo tilbagemeldingerne om, hvor glade de bliver, og hvis vi er med til at gøre en børnefamilie glad eller en enlig mor, så har jeg det godt med det,« siger Arne Svendsen.