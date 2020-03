Et ønske fra Statens Serum Institut om at overvåge danskernes færden via deres teledata har resulteret i, at instituttet har mødt stor kritik.

Det viser sig dog at være en 'afgrundsdyb' misforståelse, og instituttet vil hverken spore eller følge enkeltindivider.

»Der er på ingen måde tale om sporing af enkelte mobiltelefoner eller enkeltborgere. Det, som vi gerne vil have fra telebranchen, er helt overordnede og fuldstændig anonymiserede oplysninger om antallet af mobiltelefoner, som har skiftet geografisk placering inden for et givet tidsrum.«

Det siger overlæge Robert Skov i infektionsberedskabet i Statens Serum Institut, til Finans.

Formålet har dog aldrig været at kortlægge borgernes færden via teledataen, men derimod at få et udtryk for kontakthyppighed i kampen for at bekæmpe coronavirussen, skriver Finans.

Selvom Statens Serum Instituts anmodning om adgang til danskernes teledata har fået kritiske røster og eksperter til at sammenligne med kinesiske tilstande, så understreger Robert Skov, at man ikke vil få adgang til personfølsomme oplysninger.

Dataen skal ifølge overlægen kun bruges til at udarbejde prognoser, matematiske modeller og estimater for, hvad der sker, når regeringen vælger at lukke Danmark helt eller delvist op igen.

Robert Skov erkender, at misforståelserne omkring, hvad Statens Serum Institut vil bruge dataen til, skyldes, at instituttet har svaret med 'ingen kommentarer' til medierne lige siden de offentliggjorde teledata-planen i mandags.