»Jeg bryder mig ikke om, at sagen er afgjort på forhånd.«

Sådan lyder det fra 43-årige Mia Bergholz fra Ødis i Kolding Kommune, da B.T. fanger hende på telefonen.

6. januar i år fik hun nemlig et nedslående telefonopkald fra sit pensions- og forsikringsselskab Velliv. Det skriver JydskeVestkysten.

I telefonen fortalte en kvinde, at Mia Bergholz havde et brev i vente.

Forsikringsselskabet havde efter ‘massive fund’ på Facebook vurderet, at hun dyrkede ekstremsport, som ikke stemte overens med de oplysninger, de havde på hende.

For Mia Bergholz har i over 14 år fået udbetalt omkring 18.000 kroner om måneden før skat fra forsikringsselskabet efter en bilulykke.

Et uheld, der kostede hende et piskesmæld, daglig hovedpine, men også smerter i ryg og nakke.

Derudover er hun tilkendt et fleksjob på et kontor 12 timer om ugen fordelt på tre dage. Derfor kan hun ikke også dyrke ‘ekstremsport’, mener forsikringsselskabet.

»Jeg fik 14 dage til at lægge mit liv om, da jeg stod til at miste en stor del af min indtægt.«

»Det kom helt bag på mig, da hun sagde det. Jeg kunne ikke lade være med at sige, at det ville være en hån mod alle, der faktisk udøvede ekstremsport, at sætte mig i samme kategori,« siger Mia Bergholz til B.T.

»Jeg dyrker trailløb, men for mig foregår det i en social løbeklub, hvor jeg har mulighed for at dyrke motion på et niveau, der passer til mig,« fortsætter hun.

Mia Bergholz kan ikke give den gas på samme måde som sine løbevenner, da hun stadig mærker smerter i kroppen efter bilulykken for over 15 år siden.

Efter nærmere forklaring til forsikringsselskabet, fjernede de ‘ekstremsport’ fra sagen, men ellers ændrede det ikke det helt store ved Mia Bergholzs situation.

Mia Bergholz i træningstøj. Privatfoto. Vis mere Mia Bergholz i træningstøj. Privatfoto.

1. marts stoppede forsikringsselskabet udbetalingen af den månedlig ydelse.

»Jeg fik 14 dage til at lægge mit liv om, da jeg stod til at miste en stor del af min indtægt. Og hvis jeg valgte at klage, kunne jeg risikere som minimum at skulle tilbagebetale 870.000 kroner.«

‘En trussel’ kalder Mia Bergholz det, for hun kan ikke omkostningsfrit få lov til at bevise sin uskyld.

»Det kræver et absurd overskud og en god økonomi at tage kampen, når den skal foregå på den måde.«

Har du prøvet at blive overvåget på de sociale medier?

Men Mia Bergholz har alligevel valgt at tage kampen trods den nu stramme økonomi. Hun har derfor fundet sig en advokat, og sagen er havnet i Ankenævnet for Forsikringer. Dog med en behandlingstid på op til et år.

I mellemtiden må hun leve uden udbetalinger fra forsikringsselskabet.

»Jeg lever på stædighed lige nu. Jeg har været igennem meget og har tidligere haft et kræftforløb og gennemgået en skilsmisse. Derfor har jeg ofte en kæmpe 'ja-hat' på, og det har jeg også nu.«

Stædigheden bliver spædet op med et budget på cirka 5.000 kroner om måneden, som Mia Bergholz må klare sig for.

Mia Bergholz er blevet overvåget på både Facebook og Instagram af sit forsikringsselskab Velliv. Foto: Ritzau Scanpix Foto: DENIS CHARLET Vis mere Mia Bergholz er blevet overvåget på både Facebook og Instagram af sit forsikringsselskab Velliv. Foto: Ritzau Scanpix Foto: DENIS CHARLET

Selvom sagen står på, vil det ikke afholde Mia Bergholz fra at dyrke motion eller lægge billeder af træningen på sin Facebook-profil.

»Jeg har jo fundet ud af, at motion hverken gør værre eller bedre, men mit hoved er gladere. Jeg kalder det mit åndelige frikvarter. Hvis jeg skal leve mit liv uden motion, så ved jeg ikke, hvordan det vil være at blive gammel i den her krop.«

At leve et nogenlunde aktivt liv er også noget Mia Bergholz får opbakning til fra blandt andet sin egen læge og kiropraktor, men som forsikringsselskabet ikke har valgt at tage med i sine overvejelser.

Mia Bergholz er derfor i gang med at indsamle materiale, som kan få forsikringsselskabet til at betale en månedlig ydelse frem til 2042, som det oprindeligt var tiltænkt.

JydskeVestkysten har fremlagt kritikken for Velliv, men de har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag. Dog kan de fortælle, at det kun er i sjældne tilfælde, at de overvåger kunder.

B.T. er blevet fremlagt det brev, Mia Bergholz modtog tilbage i januar og den efterfølgende kommunikation mellem hende og pensions- og forsikringsselskabet Velliv.