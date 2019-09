Når hjertet bliver knust, så er det forskelligt, hvor folk håndterer det, men en mand fra det nordlige Aarhus gjorde det på den forkerte måde.

Det har Retten i Aarhus konkluderet onsdag eftermiddag efter en sag, hvor et ødelagt ægteskab endte med fire måneders ubetinget fængsel.

Den 53-årige mand var tiltalt for stalking og chikane af sin ekskone efter et forhold, der har været igennem lidt af hvert. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Manden valgte at tage sin daværende kone tilbage på trods af, at hun havde haft en affære.

Men efter tre turbulente år, hvor hun, ifølge manden, udsatte ham for psykisk vold, besluttede hun at forlade ham og søge om fuld forældremyndighed over deres to børn.

Det knækkede den 53-årige mand, der blev ved med at skrive til hende. Så meget, at kvinden i januar fik tilkendt et tilhold mod sin eksmand.

Men det stoppede ikke manden, der efterfølgende overtrådte tilholdet 1.516 gange, indtil han blev dømt onsdag.

»Det var ikke alkohol, der fik mig til at skrive, det var sorg, og den uretfærdighed, jeg syntes, jeg var udsat for. Men det begavede i de beskeder faldt i takt med alkoholindtaget (steg, red.). Der er ingen tvivl om, at de lød klogere, da jeg skrev dem, end nu hvor de bliver læst op i retten af en anklager,« siger den dømte ifølge det århusianske medie.

Grunden til, at han bare blev ved med at skrive var fordi, han vidste, at han i sidste ende ville modtage en dom. Skaden var sket.

Udover de fire måneders ubetinget fængsel, så bliver det også til en varetægtsfængsling frem til afsoningen.

Det er fordi, man vurderer, at der er en risiko for, at manden ville fortsætte med at skrive til kvinden.

Hans forsvarer har valgt at kære beslutningen om at varetægtsfængsle frem til afsoningen.